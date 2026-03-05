Podcast
Nuevo León

Piden avances a Fiscalía por fraude en tanda millonaria

Defraudados acudieron al Congreso para exigir atención de las autoridades y avances en las investigaciones ante la estafa en las mega tandas

  • 05
  • Marzo
    2026

Afectadas del fraude de la mega tanda de 27 millones de pesos, exigieron a la Fiscalía avances en las investigaciones ya que aseguran que llevan semanas sin ser contactadas.

Fue en el Congreso del Estado donde el grupo de seis mujeres y un hombre acudieron a exigir atención, pues a pesar de que todas han interpuesto denuncias, les reportan que solo hay tres en proceso y las demás siguen en el aire.

“Me dicen que solamente hay tres denuncias, pero no puede ser que haya solo tres denuncias porque hay muchas afectadas y muchas chicas en los grupos de afectados dicen que ellas sí denunciaron y dicen es que no han acercado las pruebas, pero unas de mis compañeras no han podido dejar las pruebas porque nadie les ha hablado para que pase a dejarlas.

“Se han arrimado a los CODES, pero les dicen que se esperen a que les llamen, pero cómo las chicas van a meter sus pruebas, si no las atienden”, dijo Laura Liliana una de las afectadas.

Aunque a esta exigencia solo acudieron siete personas, se asegura que hay hasta 168 afectados por el fraude con una cifra que asciende los 27 millones de pesos.

Fue el pasado mes de enero que se dio a conocer el caso de este fraude, el cual adjudican a una mujer llamada Ingrid que a través de redes sociales hacia este tipo de operaciones financieras, en donde un grupo de personas depositan dinero y se van turnando para recibirlo, sin embargo, en un momento la mujer desapareció y ya no hubo señales de que fuera a devolver lo depositado.

“En la Fiscalía quieren como darle carpetazo y pues la verdad no se me hace  justo porque, aquí somos ocho personas en un grupo y asciende a más de 10 millones de pesos.

“Queremos que nos escuche la Fiscalía y sabemos que se puede, o sea no entiendo por qué no nos quieren escuchar, porque el que no estén reguladas las tandas, no quiere decir que no esté el fraude expuesto”, agregó la afectada.


