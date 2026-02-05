Podcast
Nuevo León

Alcalde Andres Mijes inaugura reconstrucción de vialidad

Con estos trabajos, el espacio fue recuperado y ahora ofrece mejores condiciones de seguridad, orden y funcionalidad para las familias de la colonia

  • 05
  • Febrero
    2026

El Municipio de Escobedo avanza en la recuperación y mejora de espacios públicos en beneficio de las familias. Como parte de estas acciones, este jueves se entregaron obras enfocadas en fortalecer la movilidad y promover la recreación en la colonia Felipe Carrillo.

Entregan reconstrucción de vialidad clave

El alcalde Andrés Mijes, acompañado por vecinos del sector, encabezó la inauguración de la reconstrucción integral del pavimento en la calle Gerónimo Treviño, una intervención que impacta directamente en la vida diaria de quienes transitan por la zona.

“Hoy no venimos solo a inaugurar una calle. Venimos a entregar tiempo, a ordenar la vida diaria y a mejorar la forma en que convivimos como comunidad”, expresó el edil durante el evento.

Recuperan plaza pública para la convivencia familiar

Las acciones también incluyeron la rehabilitación de la plaza pública ubicada sobre la misma vialidad, personal de Servicios públicos realizó labores intensivas de limpieza, retirando más de 100 toneladas de basura y escombro que impedían el acceso y uso adecuado del área recreativa.

Con estos trabajos, el espacio fue recuperado y ahora ofrece mejores condiciones de seguridad, orden y funcionalidad para las familias de la colonia.

Mejoran paso peatonal y banquetas

Entre las obras destaca la remodelación total del paso peatonal y la pavimentación de 660 metros cuadrados, interviniendo tanto la vialidad como las banquetas para facilitar traslados más seguros.

Estas mejoras benefician de manera directa a más de mil habitantes, quienes ahora cuentan con accesos más accesibles y seguros.

Obras alineadas a un modelo de desarrollo comunitario

Mijes reiteró que, bajo el modelo de la 4T Norteña, la inversión pública se aplica con eficiencia para concluir obras que respondan a las necesidades reales de las colonias y fortalezcan su actividad cotidiana y económica.

Señaló además que estas acciones coinciden con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en impulsar un desarrollo equitativo que genere mejores oportunidades para las familias.

Con estas intervenciones, la colonia Felipe Carrillo cuenta ahora con un entorno renovado que favorece la movilidad, la seguridad y la convivencia comunitaria.


