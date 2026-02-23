Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_96400d352a
Internacional

Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio

Demócratas invitaron a sobrevivientes y familiares al Capitolio en medio de nuevas revelaciones del caso y tensiones políticas en Washington

  • 23
  • Febrero
    2026

Víctimas de Jeffrey Epstein serán parte del público presente en el discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual se llevará a cabo en el Capitolio.

El discurso llega en un momento político marcado por las últimas revelaciones de los documentos del caso Epstein hechos públicos por el Departamento de Justicia.

Además, se dará días después de las detenciones del expríncipe Andrés y del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson.

En este contexto, varios representantes demócratas han aprovechado la tradición de llevar invitados a la tribuna de la Cámara para poner el foco sobre las responsabilidades aún por dirimir en el caso de abusos que rodeó al pederasta, fallecido en su celda en 2019 tras, según las autoridades, quitarse la vida.

Los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin han invitado a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein que publicó (de forma póstuma) unas memorias sobre su experiencia tituladas 'Nobody’s Girl' ('La chica de nadie').

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha invitado a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.

En el discurso, se prevé que Trump destaque los logros de su gobierno durante el primer año de su segundo mandato.

Mientras que en temas internacionales todo apunta a que el mandatario hable sobre la captura de Nicolás Maduro, el bloqueo sobre Cuba o la posible intervención militar en Irán.

Sin embargo, también se prevé que hable sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular su política económica, parcialmente los aranceles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
trump_desmiente_rumores_militar_f512033684
Trump desmiente rumores sobre opinión militar de guerra con Irán
large_5003628658257759018_1c90f5dc0f_f062a394c0
Tendrá Congreso letras áureas en honor al Gral. Mariano Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
carlos_manzo_d553834907
Detienen a otro presunto implicado en el caso de Carlos Manzo
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×