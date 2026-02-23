Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio

Víctimas de Jeffrey Epstein serán parte del público presente en el discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual se llevará a cabo en el Capitolio.

El discurso llega en un momento político marcado por las últimas revelaciones de los documentos del caso Epstein hechos públicos por el Departamento de Justicia.

Además, se dará días después de las detenciones del expríncipe Andrés y del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson.

En este contexto, varios representantes demócratas han aprovechado la tradición de llevar invitados a la tribuna de la Cámara para poner el foco sobre las responsabilidades aún por dirimir en el caso de abusos que rodeó al pederasta, fallecido en su celda en 2019 tras, según las autoridades, quitarse la vida.

Los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin han invitado a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein que publicó (de forma póstuma) unas memorias sobre su experiencia tituladas 'Nobody’s Girl' ('La chica de nadie').

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha invitado a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.

En el discurso, se prevé que Trump destaque los logros de su gobierno durante el primer año de su segundo mandato.

Mientras que en temas internacionales todo apunta a que el mandatario hable sobre la captura de Nicolás Maduro, el bloqueo sobre Cuba o la posible intervención militar en Irán.

Sin embargo, también se prevé que hable sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular su política económica, parcialmente los aranceles.

