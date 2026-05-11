EUA avanza candidatura de Kevin Warsh para dirigir la FED

Este lunes, el Senado de Estados Unidos aprobó cerrar la fase de debate sobre la candidatura de Kevin Warsh para convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), lo que permitirá avanzar a la votación final en los próximos días.

La decisión abre el camino para que la cámara alta vote oficialmente antes del viernes 15 de mayo, fecha en la que Jerome Powell dejará el cargo al frente del banco central estadounidense.

Warsh fue nominado en enero por el presidente Donald Trump y únicamente necesitará mayoría simple para ser confirmado como integrante de la junta de gobernadores y nuevo líder de la FED.

Republicanos tendrían los votos suficientes

El escenario luce favorable para los republicanos, quienes actualmente cuentan con 53 de los 100 escaños en el Senado.

Además, el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, ya manifestó públicamente su intención de respaldar la nominación de Warsh, aumentando las probabilidades de su confirmación.

La votación ocurre en medio de meses de presión política ejercida por Trump sobre Powell para reducir las tasas de interés y flexibilizar la política monetaria en Estados Unidos.

Trump presionó a Powell durante meses

La tensión entre la Casa Blanca y Powell escaló hasta el punto de impulsar una investigación sobre supuestos sobrecostos relacionados con la remodelación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

Sin embargo, el Departamento de Justicia terminó desestimando el caso luego de que un senador republicano amenazara con retirar su apoyo a Warsh si continuaban las pesquisas, las cuales incluso fueron consideradas por un juez federal como políticamente motivadas.

Pese a dejar la presidencia de la FED este 15 de mayo, Powell adelantó que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores mientras concluye una investigación interna impulsada por la propia Reserva Federal.

Warsh enfrentará un entorno económico complejo

En caso de ser confirmado, Kevin Warsh asumiría la presidencia de la FED en un contexto económico complicado.

Aunque Trump espera una política de mayor flexibilización monetaria y recortes en las tasas de interés, varios integrantes de la Junta de Gobernadores y de la Comisión Federal de Mercado Abierto (FOMC) se han mostrado cautelosos.

La inflación en Estados Unidos continúa cerca del 3 por ciento, mientras que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha presionado al alza los precios internacionales de los combustibles.

Ante este escenario, la FED enfrenta el reto de equilibrar el control inflacionario con las presiones políticas y económicas para estimular el crecimiento.

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