Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26131847188959_3667b88f74
Internacional

Inician pruebas para construir un 'Arco del Triunfo' de Trump

El proyecto, impulsado por el presidente de Estados Unidos, comenzó este lunes con sondeos y pruebas geotécnicas en donde se contempla levantar el monumento

  • 11
  • Mayo
    2026

Este lunes comenzaron los trabajos preliminares para la construcción de un nuevo “Arco del Triunfo” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una zona ubicada entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Durante la jornada, cuadrillas de trabajadores realizaron sondeos y pruebas geotécnicas en el área donde se contempla levantar el monumento. En el sitio se observaron herramientas, equipo especializado y marcas topográficas colocadas sobre el césped.

Parte del terreno también fue cercado mientras avanzan los estudios técnicos necesarios para continuar con el proyecto.

Proyecto ya cuenta con aprobación inicial

El inicio de estas labores fue revelado el pasado jueves mediante documentos judiciales relacionados con una demanda federal presentada para intentar frenar la obra.

Según los expedientes, las tareas actuales consisten en levantamientos y pruebas geotécnicas que servirán para generar información técnica requerida por el Servicio de Parques Nacionales dentro del proceso de evaluación.

El monumento propuesto tendría una altura aproximada de 76 metros y forma parte de varios proyectos impulsados por Trump con el objetivo de dejar una huella arquitectónica y simbólica en Washington.

El diseño ya recibió una aprobación preliminar por parte de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos integrantes fueron designados por el propio mandatario.

Así sería el monumento

El proyecto contempla un enorme arco decorado con elementos patrióticos y dorados. La estructura estaría sostenida por cuatro leones en su base y coronada por una antorcha sujetada por una figura similar a la Estatua de la Libertad.

Además, dos águilas flanquearían la parte superior del monumento.

Entre las frases que serían grabadas destacan:

“One Nation Under God” (Una nación bajo Dios)

“Liberty and Justice for All” (Libertad y justicia para todos)

Veteranos y activistas buscan frenar la construcción

Mientras avanzan las pruebas preliminares, un grupo de veteranos y un historiador presentaron una demanda federal para bloquear el proyecto.

Los opositores argumentan que la construcción alteraría la vista histórica entre el Monumento a Lincoln y Arlington House, además de afectar el valor simbólico y visual de la zona.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el grupo legal Public Citizen Litigation Group, que representa a los demandantes, han emitido comentarios públicos sobre el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_venezuela_estado_51_0bea832696
Trump publica imagen de Venezuela como 'Estado 51' de EUA
AP_26132823431470_28c1635279
Juez determina que ICE violó orden durante arrestos en Colorado
Whats_App_Image_2026_05_12_at_5_24_57_PM_65b9fc5a43
Energía en Tamaulipas: motor de bienestar, destaca SEDENER
publicidad

Últimas Noticias

image_41d0f4bb45
Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua
ramon_ayala_hijo_60f06d8fd0
Ramón Ayala rompe el silencio tras inicio de demanda en su contra
Alligator_Alcatraz_265e1442aa
Florida planea cerrar Alligator Alcatraz por costos de operación
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
revela_argentina_mundalista_56dc05a1d4
Revela Argentina prelista mundialista con Messi y sorpresas
publicidad
×