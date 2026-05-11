Inician pruebas para construir un 'Arco del Triunfo' de Trump

Este lunes comenzaron los trabajos preliminares para la construcción de un nuevo “Arco del Triunfo” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una zona ubicada entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Durante la jornada, cuadrillas de trabajadores realizaron sondeos y pruebas geotécnicas en el área donde se contempla levantar el monumento. En el sitio se observaron herramientas, equipo especializado y marcas topográficas colocadas sobre el césped.

Parte del terreno también fue cercado mientras avanzan los estudios técnicos necesarios para continuar con el proyecto.

Proyecto ya cuenta con aprobación inicial

El inicio de estas labores fue revelado el pasado jueves mediante documentos judiciales relacionados con una demanda federal presentada para intentar frenar la obra.

Según los expedientes, las tareas actuales consisten en levantamientos y pruebas geotécnicas que servirán para generar información técnica requerida por el Servicio de Parques Nacionales dentro del proceso de evaluación.

El monumento propuesto tendría una altura aproximada de 76 metros y forma parte de varios proyectos impulsados por Trump con el objetivo de dejar una huella arquitectónica y simbólica en Washington.

El diseño ya recibió una aprobación preliminar por parte de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos integrantes fueron designados por el propio mandatario.

Así sería el monumento

El proyecto contempla un enorme arco decorado con elementos patrióticos y dorados. La estructura estaría sostenida por cuatro leones en su base y coronada por una antorcha sujetada por una figura similar a la Estatua de la Libertad.

Además, dos águilas flanquearían la parte superior del monumento.

Entre las frases que serían grabadas destacan:

“One Nation Under God” (Una nación bajo Dios)

“Liberty and Justice for All” (Libertad y justicia para todos)

Veteranos y activistas buscan frenar la construcción

Mientras avanzan las pruebas preliminares, un grupo de veteranos y un historiador presentaron una demanda federal para bloquear el proyecto.

Los opositores argumentan que la construcción alteraría la vista histórica entre el Monumento a Lincoln y Arlington House, además de afectar el valor simbólico y visual de la zona.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el grupo legal Public Citizen Litigation Group, que representa a los demandantes, han emitido comentarios públicos sobre el caso.

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