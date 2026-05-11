Capacitan a tienditas Arca Continental y UANL rumbo al Mundial
Las capacitaciones estarán enfocadas en temas como administración y finanzas, atención y servicio, digitalización, herramientas de venta e idiomas
- 11
-
Mayo
2026
Ante la llegada de más de un millón de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Arca Continental y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lanzaron el programa “Somos Locales”, con el que buscan capacitar a cerca de 5,000 pequeños negocios de Monterrey para fortalecer su competitividad rumbo al evento deportivo.
La iniciativa contempla más de 150 cursos dirigidos principalmente a restaurantes, fondas, bares y tiendas de abarrotes ubicadas en zonas de alta afluencia, como los alrededores del Estadio Monterrey y el Parque Fundidora, sede del FIFA Fan Fest.
Las capacitaciones estarán enfocadas en temas como administración y finanzas, atención y servicio, digitalización, herramientas de venta e idiomas, con el objetivo de que los comercios puedan atender el incremento en la demanda de bienes y servicios durante los partidos mundialistas.
Santos Guzmán López, rector de la UANL, señaló que el programa permitirá traducir el conocimiento universitario en mejores negocios y mayor competitividad para las micro y pequeñas empresas de la región.
“Programas como Somos Locales permiten que el conocimiento universitario se traduzca en mejores negocios, mayor competitividad y un legado económico que trascienda eventos puntuales como la Copa Mundial de la FIFA 2026”, destacó.
Por su parte, Guillermo Garza, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, afirmó que el proyecto busca fortalecer al comercio local y dejar beneficios más allá del Mundial.
“Somos Locales refleja nuestra convicción de generar valor compartido y de ser un buen vecino corporativo, fortaleciendo al comercio local para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado duradero en Monterrey”, indicó.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas