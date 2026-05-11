Capacitan a tienditas Arca Continental y UANL rumbo al Mundial

Ante la llegada de más de un millón de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Arca Continental y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lanzaron el programa “Somos Locales”, con el que buscan capacitar a cerca de 5,000 pequeños negocios de Monterrey para fortalecer su competitividad rumbo al evento deportivo.

La iniciativa contempla más de 150 cursos dirigidos principalmente a restaurantes, fondas, bares y tiendas de abarrotes ubicadas en zonas de alta afluencia, como los alrededores del Estadio Monterrey y el Parque Fundidora, sede del FIFA Fan Fest.

Las capacitaciones estarán enfocadas en temas como administración y finanzas, atención y servicio, digitalización, herramientas de venta e idiomas, con el objetivo de que los comercios puedan atender el incremento en la demanda de bienes y servicios durante los partidos mundialistas.

Santos Guzmán López, rector de la UANL, señaló que el programa permitirá traducir el conocimiento universitario en mejores negocios y mayor competitividad para las micro y pequeñas empresas de la región.

“Programas como Somos Locales permiten que el conocimiento universitario se traduzca en mejores negocios, mayor competitividad y un legado económico que trascienda eventos puntuales como la Copa Mundial de la FIFA 2026”, destacó.

Por su parte, Guillermo Garza, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, afirmó que el proyecto busca fortalecer al comercio local y dejar beneficios más allá del Mundial.

“Somos Locales refleja nuestra convicción de generar valor compartido y de ser un buen vecino corporativo, fortaleciendo al comercio local para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado duradero en Monterrey”, indicó.

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