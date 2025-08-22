EUA despide a general por un informe que 'enfureció' a Trump

Este viernes, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la decisión y un funcionario de la Casa Blanca, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, despidió este viernes a un general cuya evaluación inicial de inteligencia sobre los daños a las instalaciones nucleares de Irán después de los ataques del país habría "enfurecido" al presidente Donald Trump.

De acuerdo a las fuentes, el teniente general Jeffrey Kruse ya no será el jefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA, por sus siglas en inglés).

Este es el despido más reciente entre los líderes militares y en las agencias de inteligencia del país, el cual se produce pocos meses después de la filtración a los medios de los detalles de la evaluación preliminar.

En estos informes se reveló que el programa nuclear de Irán solo se había retrasado unos pocos meses por los ataques de Estados Unidos, contradiciendo las afirmaciones de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una conferencia de prensa tras los ataques de junio, Hegseth criticó a la prensa por lo que definió como un sesgo antimilitar, pero no ofreció ninguna evidencia directa de la destrucción de las instalaciones iraníes de producción nuclear.

Fue a principios de esta semana que el Pentágono hizo el anuncio de que el principal oficial de la Fuerza Aérea, el general David Allvin, contemplaba la idea de retirarse dos años antes, a la par que se anunciaba que la oficina del director de Inteligencia Nacional —responsable de coordinar el trabajo de 18 agencias de inteligencia, incluida la DIA— anunció que reduciría su personal y su presupuesto.

