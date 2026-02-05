Podcast
explosion_mina_india_631719bc3e
Internacional

Explosión de mina deja 18 muertos al noreste de India

Este tipo de siniestros son comunes en el país. Tan solo en el año 2024, se registraron un total de 49 mineros sin vida a causa de acontecimientos similares

  • 05
  • Febrero
    2026

Al menos 18 trabajadores murieron y varios más quedaron atrapados a causa de la explosión de una mina registrada este jueves al noreste de India.

De acuerdo con la directora general de la Policía estatal, aún no se establece el número de víctimas atrapadas por la explosión.

"Aún no se ha podido determinar cuántos trabajadores se encontraban dentro de la mina en el momento de la explosión y se teme que haya más personas atrapadas" indicó Nongrang.

explosion-mina-india.jpg

Autoridades aseguraron que los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona y que se ha solicitado la intervención de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres para apoyar las labores de búsqueda.

Señalan que mina opraba de forma ilegal

Autoridades indicaron que aparentemente la mina operaba de forma ilegal y que la explosión podría haberse producido durante actividades de extracción de carbón. Las causas exactas del suceso todavía no han sido determinadas y se ha abierto una investigación.

explosion-mina-india.jpg

El jefe de Gobierno del estado, Conrad Sangma, expresó en su red social sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre el suceso, según informó la agencia EFE.

"Profundamente apesadumbrado por el trágico incidente en la mina de carbón en East Jaintia Hills. Mis más sentidas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta desafortunada tragedia. El Gobierno de Meghalaya ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el incidente. Se establecerá la responsabilidad, y los culpables enfrentarán estrictas acciones legales. No habrá compromisos cuando se trate de la seguridad de las vidas. En este momento de dolor, el Estado se une en solidaridad con todos los afectados."

Según datos oficiales del Ministerio de Carbón, la India cerró 2024 con un balance de 49 mineros fallecidos, mientras que solo en los primeros meses de 2025 se contabilizaron otras 20 víctimas en diversos siniestros.

 

 


Comentarios

Etiquetas:
