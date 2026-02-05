Explosión de mina deja 18 muertos al noreste de India

Al menos 18 trabajadores murieron y varios más quedaron atrapados a causa de la explosión de una mina registrada este jueves al noreste de India.

De acuerdo con la directora general de la Policía estatal, aún no se establece el número de víctimas atrapadas por la explosión.

"Aún no se ha podido determinar cuántos trabajadores se encontraban dentro de la mina en el momento de la explosión y se teme que haya más personas atrapadas" indicó Nongrang.

Autoridades aseguraron que los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona y que se ha solicitado la intervención de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres para apoyar las labores de búsqueda.

Señalan que mina opraba de forma ilegal

Autoridades indicaron que aparentemente la mina operaba de forma ilegal y que la explosión podría haberse producido durante actividades de extracción de carbón. Las causas exactas del suceso todavía no han sido determinadas y se ha abierto una investigación.

El jefe de Gobierno del estado, Conrad Sangma, expresó en su red social sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre el suceso, según informó la agencia EFE.

"Profundamente apesadumbrado por el trágico incidente en la mina de carbón en East Jaintia Hills. Mis más sentidas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta desafortunada tragedia. El Gobierno de Meghalaya ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el incidente. Se establecerá la responsabilidad, y los culpables enfrentarán estrictas acciones legales. No habrá compromisos cuando se trate de la seguridad de las vidas. En este momento de dolor, el Estado se une en solidaridad con todos los afectados."

Profoundly saddened by the tragic coal mine incident in East Jaintia Hills. My deepest sympathies are with the families who have lost their loved ones in this unfortunate tragedy.



The Government of Meghalaya has ordered a comprehensive inquiry into the incident. Accountability… — Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 5, 2026

Según datos oficiales del Ministerio de Carbón, la India cerró 2024 con un balance de 49 mineros fallecidos, mientras que solo en los primeros meses de 2025 se contabilizaron otras 20 víctimas en diversos siniestros.

