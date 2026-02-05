Retoman EUA y Rusia diálogo militar tras fin del tratado nuclear
Washington y Moscú acordaron retomar contactos de alto nivel luego de la expiración del tratado New START, en medio de temores globales
Estados Unidos y Rusia anunciaron la reanudación del diálogo militar de alto nivel tras la expiración del tratado New START, el último acuerdo que imponía restricciones verificables a los arsenales nucleares de ambas potencias.
Fin de una era en control nuclear
El pacto, vigente desde 2010 y prorrogado en 2021, llegó a su término sin que se alcanzara un acuerdo sustituto. Con ello, se cerró más de medio siglo de arquitectura de desarme entre Washington y Moscú, dejando sin marco jurídico los límites a las armas estratégicas desplegadas.
El Pentágono confirmó que los contactos se retomarán como parte de un esfuerzo por mantener canales abiertos en un escenario de creciente tensión internacional.
The U.S. and Russian Federation agreed to reestablish high level military-to-military dialogue. Read more here: https://t.co/bTcwtG77Zo@SEPeaceMissions @DeptofWar pic.twitter.com/NZ51GhsFEV— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 5, 2026
Contactos tras conversaciones sobre Ucrania
La decisión se produjo luego de reuniones recientes en Abu Dabi sobre la guerra en Ucrania, en las que participaron representantes cercanos al presidente Donald Trump y enviados rusos.
Funcionarios estadounidenses subrayaron que el diálogo entre fuerzas armadas busca reducir riesgos, aumentar la transparencia y evitar escaladas accidentales.
Desde Moscú se indicó que, con el tratado extinguido, ya no existen restricciones formales al número de ojivas que el país puede desplegar.
Preocupación internacional
La OTAN y diversos organismos pidieron moderación a las potencias nucleares, mientras activistas alertan que la ausencia de inspecciones y topes podría acelerar una nueva carrera armamentista.
Hasta su vencimiento, el New START fijaba un máximo de 1,550 ojivas estratégicas desplegadas y 700 vectores nucleares por país. Datos recientes sitúan a Estados Unidos y Rusia con más del 87% del arsenal mundial.
