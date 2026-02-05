Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_rusia_acuerdo_militar_6ba334c68e
Internacional

Retoman EUA y Rusia diálogo militar tras fin del tratado nuclear

Washington y Moscú acordaron retomar contactos de alto nivel luego de la expiración del tratado New START, en medio de temores globales

  • 05
  • Febrero
    2026

Estados Unidos y Rusia anunciaron la reanudación del diálogo militar de alto nivel tras la expiración del tratado New START, el último acuerdo que imponía restricciones verificables a los arsenales nucleares de ambas potencias.

Fin de una era en control nuclear

El pacto, vigente desde 2010 y prorrogado en 2021, llegó a su término sin que se alcanzara un acuerdo sustituto. Con ello, se cerró más de medio siglo de arquitectura de desarme entre Washington y Moscú, dejando sin marco jurídico los límites a las armas estratégicas desplegadas.

El Pentágono confirmó que los contactos se retomarán como parte de un esfuerzo por mantener canales abiertos en un escenario de creciente tensión internacional.

Contactos tras conversaciones sobre Ucrania

La decisión se produjo luego de reuniones recientes en Abu Dabi sobre la guerra en Ucrania, en las que participaron representantes cercanos al presidente Donald Trump y enviados rusos.

Funcionarios estadounidenses subrayaron que el diálogo entre fuerzas armadas busca reducir riesgos, aumentar la transparencia y evitar escaladas accidentales.

Desde Moscú se indicó que, con el tratado extinguido, ya no existen restricciones formales al número de ojivas que el país puede desplegar.

Preocupación internacional

La OTAN y diversos organismos pidieron moderación a las potencias nucleares, mientras activistas alertan que la ausencia de inspecciones y topes podría acelerar una nueva carrera armamentista.

Hasta su vencimiento, el New START fijaba un máximo de 1,550 ojivas estratégicas desplegadas y 700 vectores nucleares por país. Datos recientes sitúan a Estados Unidos y Rusia con más del 87% del arsenal mundial.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_primate_obama_ap_9d192bbd47
Publica Trump video racista de Obama como primate
tiktok_demanda_ap_73be90f80d
Acusa UE a TikTok por 'diseño adictivo' en menores
china_sudafrica_acuerdo_comercial_f2e789ef42
China y Sudáfrica alistan nuevo acuerdo comercial
publicidad

Últimas Noticias

detienen_a_30_cateos_queretaro_fa072c16a8
Detienen a 'El Flaco' ligado a Los Salazar en Querétaro
ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
alvaro_fidalgo_seleccion_mexicana_b4d384898c
Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×