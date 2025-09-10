EUA encarga producción de bomba antibúnker de nueva generación

Este miércoles el medio de noticias sobre avances científicos, Interesting Engineering, informó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos firmó un contrato para el desarrollo y producción de una nueva bomba antinuclear de nueva generación.

Este tipo de proyectiles está diseñado para perforar y destruir infraestructuras militares que se encuentran a grandes profundidades.

Esta bomba se diseña para complementar la bomba antibunker GBU-57 MOP, la cual es la más grande bomba aérea convencional del mundo y que Estados Unidos utilizó el pasado 22 de junio contra la infraestructura nuclear subterránea de Irán.

El acuerdo, firmado por la Dirección de Municiones de la Fuerza Aérea, ubicada en la base de Eglin (Valparaíso, Florida), prevé el desarrollo y prueba de prototipos, tanto a escala reducida como a escala real, en un plazo de 18-24 meses

El Pentágono puso como el principal objetivo la reducción del peso de esta nueva arma, pues busca que esta pueda ser portada por un bombardero estratégico estadounidense de nueva generación B-21 Raider, en comparación con la GBU-57 MOP.

De acuerdo con las especificaciones del Pentágono, esta nueva bomba no deberá pesar más de 10 toneladas, pero sin afectar su poder destructivo, manteniendo la capacidad de penetrar profundamente y detonar dentro de objetivos fortificados.

Otro de los requisitos, además del peso, es la "inteligencia" de la munición, pues la Fuerza Aérea de EUA exige una precisión "extrema", por lo que el sistema de guía debe proporcionar el 90% de impactos con el error promedio de 2.2 metros del objetivo.

El desafío se agrava por el requisito de funcionar en entornos con GPS degradado o sin GPS, donde muchas bombas pierden precisión.

El importe del contrato no ha sido revelado.

Comentarios