EUA pone nuevas sanciones a personas y empresas vinculadas a Irán

Este miércoles, la administración de Donald Trump impuso otra ronda de sanciones a personas y empresas que están acusadas de facilitar el programa de misiles, producción de drones y la venta ilegal de petróleo a Irán.

Estas nuevas sanciones a 30 personas, empresas y barcos se producen después de que Estados Unidos concentre cerca del país de Medio Oriente el mayor conjunto de buques de guerra y aeronaves en décadas.

Estas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro están dirigidas a una lista de barcos acusados de formar parte de la “flota en la sombra” de Irán, que designa a petroleros deteriorados que contrabandean petróleo para países que enfrentan duras sanciones.

También se apunta a empresas de fabricación de drones, entre ellas Qods Aviation Industries, que ha suministrado drones “a todas las ramas del ejército iraní y a compradores en África y América Latina”, informó el Departamento del Tesoro.

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que mantengan en Estados Unidos e impiden que compañías y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Sin embargo, tales medidas son principalmente simbólicas porque muchas de esas personas y empresas no tienen fondos en instituciones de Estados Unidos.

Estas sanciones y este acercamiento de fuerzas militares en la región se deben a la insistencia de Trump y otros altos funcionarios de EUA de que no se puede permitir el acceso a armas nucleares.

Irán ha sostenido desde hace tiempo que su programa nuclear es pacífico. Había enriquecido uranio hasta un 60% de pureza antes del ataque de junio, un corto paso técnico por debajo de los niveles de grado armamentístico del 90%.

