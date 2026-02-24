Pospone Presidenta presentación de Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la presentación de su iniciativa de Reforma Electoral se pospone y será dada a conocer este miércoles, luego de realizar ajustes de última hora al documento.

Durante su conferencia matutina del 24 de febrero, la mandataria explicó que el cambio responde a modificaciones menores que se hicieron en el proyecto.

“Todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos”, señaló.

Cambios clave en la propuesta

La iniciativa contempla transformaciones profundas en el sistema electoral.

Entre los puntos que han sido adelantados se encuentran la reducción del financiamiento público a partidos políticos, la eliminación de legisladores plurinominales y la desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLE).

El plan forma parte de la agenda política del gobierno federal para 2026 y busca, según el Ejecutivo, reducir costos y simplificar la estructura electoral.

Diálogo con aliados y ajustes

Para la elaboración de la reforma se integró una comisión presidencial que realizó foros y consultas con distintos sectores sociales, sin embargo el calendario original sufrió retrasos.

En enero, fuerzas aliadas de Morena, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, expresaron reservas sobre el planteamiento inicial y pidieron abrir espacios de diálogo para afinar el contenido.

Un día antes del anuncio del aplazamiento, integrantes del gabinete y legisladores oficialistas acudieron a Palacio Nacional para revisar los últimos detalles del documento.

