Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ovnis_eua_guerra_99646918eb
Internacional

EUA publica primeras imágenes desclasificadas sobre ovnis

El gobierno de Estados Unidos publicó este 8 de mayo de 2026 las primeras imágenes desclasificadas relacionadas con fenómenos ovni

  • 08
  • Mayo
    2026

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este viernes las primeras imágenes desclasificadas relacionadas con fenómenos ovni, en el marco de un proceso de transparencia impulsado por el presidente Donald Trump.

La publicación fue realizada por el Departamento de Guerra estadounidense, que confirmó que los materiales forman parte de una revisión histórica de archivos oficiales acumulados durante varias décadas.

A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que la liberación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros (PURSUE), impulsado por la administración de Trump

Publicarán documentos, fotografías y videos

Las autoridades informaron que la nueva colección incluirá documentos, imágenes y videos inéditos, mismos que serán colocados de manera gradual en el portal oficial GUERRA.GOV/OVNI para consulta pública sin restricciones.

El Departamento de Guerra señaló que el proyecto implica la coordinación entre múltiples agencias federales y la revisión de millones de registros acumulados durante décadas, muchos de ellos archivados únicamente en formato físico.

“La tarea requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros”, indicó la dependencia.

Además, precisó que nuevos materiales serán liberados de forma continua conforme avancen los procesos de análisis y desclasificación.

ovni-estados-unidos-foto-2.jpg

Participan agencias de inteligencia y la NASA

En el proyecto participan distintas instituciones del gobierno estadounidense, entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO).

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es ofrecer “máxima transparencia” sobre los casos documentados de fenómenos aéreos no identificados y permitir que la ciudadanía acceda directamente a la información oficial.

Sin embargo, el Departamento de Guerra aclaró que parte del material aún continúa bajo revisión y no todos los casos cuentan con una explicación definitiva.

ovni-estados-unidos-foto-4.jpg

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la medida representa “una transparencia sin precedentes” respecto al conocimiento gubernamental sobre estos fenómenos.

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, explicó que esta liberación corresponde apenas a la primera etapa de un proceso más amplio de revisión documental.

En tanto, el director del FBI, Kash Patel, destacó que es la primera vez que el público tendrá acceso directo a registros históricos de este tipo.

“El acceso público a estos documentos ocurre por primera vez en la historia”, afirmó.

ovni-estados-unidos-foto-5.JPG.jpg

NASA continuará investigaciones

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) también confirmó que seguirá colaborando en el análisis científico de la información desclasificada.

ovni-estados-unidos-foto-6.jpg

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, señaló que los hallazgos futuros derivados de estas investigaciones también serán compartidos públicamente.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26129576925110_54af5b3675
Avión arrolla a persona que saltó valla del Aeropuerto de Denver
el_horizonte_info7_mx_1_6121dab6dc
Rompe Rusia tregua anunciada por Trump durante Día de la Victoria
hantavirus_63276f0ff7
OMS busca frenar alarma en Tenerife por crucero con hantavirus
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_7_9e51aeb92d
Gwyneth Paltrow y Chris Martin se reencuentran por su hija Apple
EH_FOTO_VERTICAL_5_dedbb6eb4b
Caen presuntos robacoches en CDMX con 5 toneladas de autopartes
EH_FOTO_VERTICAL_4_da412e8377
Suman otro fraude a falso gestor de pensiones en NL
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×