EUA publica primeras imágenes desclasificadas sobre ovnis

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este viernes las primeras imágenes desclasificadas relacionadas con fenómenos ovni, en el marco de un proceso de transparencia impulsado por el presidente Donald Trump.

La publicación fue realizada por el Departamento de Guerra estadounidense, que confirmó que los materiales forman parte de una revisión histórica de archivos oficiales acumulados durante varias décadas.

A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que la liberación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros (PURSUE), impulsado por la administración de Trump

The @DeptofWar is in lockstep with President Trump to bring unprecedented transparency regarding our government’s understanding of Unidentified Anomalous Phenomena.



These files, hidden behind classifications, have long fueled justified speculation — and it’s time the American… https://t.co/F0EUuih8YM — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 8, 2026

Publicarán documentos, fotografías y videos

Las autoridades informaron que la nueva colección incluirá documentos, imágenes y videos inéditos, mismos que serán colocados de manera gradual en el portal oficial GUERRA.GOV/OVNI para consulta pública sin restricciones.

El Departamento de Guerra señaló que el proyecto implica la coordinación entre múltiples agencias federales y la revisión de millones de registros acumulados durante décadas, muchos de ellos archivados únicamente en formato físico.

“La tarea requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros”, indicó la dependencia.

Además, precisó que nuevos materiales serán liberados de forma continua conforme avancen los procesos de análisis y desclasificación.

Participan agencias de inteligencia y la NASA

En el proyecto participan distintas instituciones del gobierno estadounidense, entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO).

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es ofrecer “máxima transparencia” sobre los casos documentados de fenómenos aéreos no identificados y permitir que la ciudadanía acceda directamente a la información oficial.

Sin embargo, el Departamento de Guerra aclaró que parte del material aún continúa bajo revisión y no todos los casos cuentan con una explicación definitiva.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la medida representa “una transparencia sin precedentes” respecto al conocimiento gubernamental sobre estos fenómenos.

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, explicó que esta liberación corresponde apenas a la primera etapa de un proceso más amplio de revisión documental.

En tanto, el director del FBI, Kash Patel, destacó que es la primera vez que el público tendrá acceso directo a registros históricos de este tipo.

“El acceso público a estos documentos ocurre por primera vez en la historia”, afirmó.

NASA continuará investigaciones

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) también confirmó que seguirá colaborando en el análisis científico de la información desclasificada.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, señaló que los hallazgos futuros derivados de estas investigaciones también serán compartidos públicamente.

Comentarios