Mexicanos generan US$2.3 billones al PIB de EUA: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la comunidad mexicana en Estados Unidos representa una de las principales fuerzas económicas del país vecino, al destacar que millones de paisanos contribuyen diariamente al crecimiento, consumo y desarrollo de sectores estratégicos de Norteamérica.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Ana Teresa Ramírez Valdez, presidenta y directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative, presentó un estudio sobre el impacto económico de los mexicanos en Estados Unidos y afirmó que la población de origen mexicano ya alcanza los 38 millones de personas.

“Es una historia de éxito para los dos países”, expresó Ramírez Valdez al señalar que, pese al clima político y social complicado que se vive en Estados Unidos, la comunidad mexicana ha demostrado fortaleza, resiliencia y capacidad de recuperación.

Mexicanos generan 2.3 billones de dólares

Uno de los datos más relevantes del informe señala que los mexicanos producen $2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

La directora del organismo destacó que la comunidad mexicana tiene uno de los niveles de ocupación laboral más altos del país vecino, pues el 69% de los mexicanos cuenta con empleo, por encima del promedio nacional estadounidense, que ronda el 63%.

“Muchos trabajan dos turnos, dos o tres empleos para sacar adelante a sus familias”, explicó.

Además, indicó que el crecimiento económico de los mexicanos en Estados Unidos ocurre a un ritmo superior al del resto de la población, impulsado por una nueva generación con mayor preparación académica y presencia en sectores profesionales.

Ramírez Valdez también aclaró que, contrario a la narrativa frecuente sobre migración irregular, el 90% de los mexicanos que viven en Estados Unidos cuentan con documentos o ciudadanía.

Explicó que la migración mexicana disminuyó considerablemente en la última década y que actualmente gran parte de la comunidad está integrada por hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense.

“Son bilingües, biculturales y representan un puente entre México y Estados Unidos”, afirmó.

Consumo y emprendimiento impulsan economía estadounidense

El informe también revela que los mexicanos generan un consumo estimado en $1.5 billones de dólares dentro de la economía estadounidense, especialmente en estados como California y Texas.

Ramírez Valdez explicó que el peso económico de la comunidad latina y mexicana se refleja en sectores cada vez más amplios, incluyendo la industria automotriz, tecnología y servicios financieros.

Incluso relató que empresas como Mercedes-Benz han mostrado interés en conocer más sobre el crecimiento económico y el poder adquisitivo de la comunidad mexicana.

Otro de los datos destacados es que el 36% de los nuevos negocios creados en Estados Unidos pertenecen a latinos, principalmente mexicanos.

La directora del Latino Donor Collaborative sostuvo que Texas y California no podrían entenderse económicamente sin la participación de los mexicoamericanos.

Detalló que regiones como el corredor Austin-San Antonio-Monterrey se han convertido en motores estratégicos para el crecimiento económico de Norteamérica gracias a la relación comercial y laboral entre ambos países.

“Los mexicanos están manejando el motor de crecimiento de esta comunidad en Estados Unidos”, sostuvo.

Tras la exposición, Sheinbaum envió un mensaje de reconocimiento a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad”, expresó.

La mandataria subrayó que los migrantes no solo apoyan a sus familias en México mediante remesas, sino que también son fundamentales para la economía estadounidense.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el vínculo entre ambas naciones debe construirse desde la cooperación y la amistad generada por millones de familias que comparten historia y raíces en ambos lados de la frontera.

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