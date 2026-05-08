Arriba petrolero a Corea del Sur tras cruzar el estrecho de Ormuz

Un petrolero con bandera de Malta cargado con un millón de barriles de crudo arribó este viernes a la costa occidental de Corea del Sur, en medio de la creciente preocupación internacional por la seguridad energética y las tensiones en Medio Oriente.

El buque, identificado como Odessa, llegó a las aguas cercanas a la ciudad portuaria de Seosan tras haber atravesado el estrecho de Ormuz a mediados de abril, durante un periodo marcado por negociaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

El cargamento representa hasta la mitad del consumo diario

De acuerdo con reportes de la refinería HD Hyundai Oilbank, el millón de barriles equivale aproximadamente entre el 35 y el 50% del consumo diario de crudo de Corea del Sur.

Está previsto que el petrolero atraque en las instalaciones marítimas de la compañía para descargar el combustible, que posteriormente será refinado para producir gasolina, diésel y nafta.

La empresa explicó que sus plantas tienen capacidad para procesar hasta 690 mil barriles diarios de petróleo.

Cabe mencionar que la situación ha encendido las alertas en Corea del Sur debido a la fuerte dependencia energética del país respecto al petróleo procedente de Medio Oriente.

El control que ejerce Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio petrolero, ha provocado nerviosismo en los mercados internacionales y aumentos en los precios de los combustibles.

La prolongación del conflicto con Irán también elevó la preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro energético para la economía surcoreana, altamente dependiente del comercio exterior y de la importación de hidrocarburos.

Seúl toma medidas para contener el impacto

Ante este panorama, el gobierno surcoreano implementó medidas extraordinarias para evitar un alza descontrolada en los precios de los combustibles.

Por primera vez en décadas, las autoridades limitaron el precio máximo de la gasolina y otros derivados del petróleo, además de ordenar a las refinerías reducir exportaciones de nafta para priorizar el mercado interno.

El país asiático también trabaja en la búsqueda de rutas marítimas alternativas y nuevos proveedores de crudo para reducir riesgos ante un eventual cierre o bloqueo del estrecho de Ormuz.

Durante 2025, Corea del Sur importó más del 60% de su petróleo crudo y cerca del 50% de su nafta a través del estrecho de Ormuz.

La nafta es considerada una materia prima estratégica para la industria petroquímica, particularmente en la fabricación de plásticos y otros productos industriales clave para la economía del país.

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