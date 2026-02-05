Podcast
Finanzas

Wall Street abre en rojo tras tensión en acciones tecnológicas

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, perdía alrededor de 3% tras empezar la jornada. Sin embargo, el golpe financiero fue tan fuerte, que perdió hasta 7%

  • 05
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió este jueves en rojo debido a que las compañías tecnológicas generaron dudas a pesar de que los resultados superaron las expectativas de los analistas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.59% hasta 49,208 unidades
  • S&P 500: baja 0.59% hasta 6,841 unidades
  • Nasdaq: baja 0.64% hasta 23,758 unidades

Tecnológicas a la baja pese a resultados

Alphabet, la matriz de Google YouTube, perdía alrededor de un 3% tras empezar la jornada cayendo hasta 7%.

google-donacion.jpg

Esta es la tercera empresa cotizada más grande del mundo con un tamaño de 4.02 billones de dólares, reportó un beneficio neto de 132,170 millones de dólares en el ejercicio 2025, 32% más respecto al anterior.

También en el sector tecnológico, la compañía de semiconductores Qualcomm caía un 9 %, después de que anunciara resultados por encima de las expectativas, pero no contentara a los inversores sobre la escasez de chips.


