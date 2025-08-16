Cerrar X
Internacional

Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió temporalmente de su arresto domiciliario este sábado para someterse a exámenes médicos en Brasilia

  • 16
  • Agosto
    2025

 El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió temporalmente de su arresto domiciliario este sábado para someterse a exámenes médicos en Brasilia, después de que un juez le autorizara pasar de 6 a 8 horas en un hospital.

Los médicos del hospital DF Star informaron que Bolsonaro fue ingresado para evaluar fiebre, tos, reflujo gastroesofágico persistente e hipo. Las pruebas revelaron signos residuales de dos infecciones pulmonares recientes, así como esofagitis y gastritis persistentes. Fue dado de alta más tarde ese mismo día y continuará el tratamiento con medicación.

Ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado en un evento de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018. Su cirugía más reciente fue en abril, por una obstrucción intestinal.

Bolsonaro está siendo juzgado en el Supremo Tribunal de Brasil por su presunto intento de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que un panel de cinco jueces emita veredictos y sentencias sobre cinco cargos en su contra entre el 2 y el 12 de septiembre.

Bolsonaro niega haber cometido cualquier delito.

El líder ultraderechista ha estado bajo arresto domiciliario desde el 5 de agosto. El juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, afirmó que Bolsonaro violó medidas cautelares al difundir contenido a través de sus tres hijos legisladores.

Un pequeño grupo de menos de 20 personas se reunió el sábado fuera del hospital DF Star, afirmando que Bolsonaro es víctima de persecución política. Algunos agradecieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la acusación como una “cacería de brujas” y vinculó su decisión de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas con los problemas legales del exmandatario.


