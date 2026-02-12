Cierre aéreo en El Paso fue por error de Estados Unidos

Tres fuentes, que prefirieron permanecer anónimas por la delicadeza de la información, aseguraron que el cierre abrupto y sorpresivo del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, fue consecuencia de los planes del Pentágono para probar un láser diseñado para derribar drones de cárteles mexicanos.

Según dos de las fuentes, esta medida causó conflictos con la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, cuyo objetivo principal era garantizar la seguridad de los vuelos comerciales. Ambas organizaciones intentaron coordinarse para gestionar el asunto.

El Pentágono optó por anticipar la prueba del láser, lo que condujo a que la FAA instruyera el cierre del espacio aéreo, pese a que se había previsto una reunión para abordar el asunto a finales de mes.

No se ha verificado si el láser fue usado al final. Sean Duffy, el secretario de Transporte, había señalado anteriormente que la razón del cierre fue una entrada de drones pertenecientes a un cártel mexicano y que esta amenaza se logró controlar. En esa zona, estos sucesos con drones son comunes.

Hasta ahora, la controversia no ha sido comentada por el Departamento de Transporte, la FAA ni la Casa Blanca. El Pentágono, por su parte, aseguró que no tiene nada más que añadir a su declaración, la cual es en gran medida compatible con las afirmaciones de Duffy.

La FAA había declarado una suspensión de 10 días en el espacio aéreo apenas unas horas antes de que se cerrara, lo que causó desconcierto entre los viajeros del aeropuerto de esta ciudad limítrofe con cerca de 700,000 residentes.

No obstante, la limitación fue quitada en solo unas horas. El espacio aéreo de México no se vio afectado por el cierre.

Duffy anunció en la plataforma X que el Departamento de Defensa y la FAA tomaron medidas rápidamente para reaccionar a la incursión de drones asociados con cárteles. Confirmó que no hay peligro para los vuelos comerciales en el área y que la amenaza fue neutralizada.

Señaló que los vuelos se reiniciarían el miércoles por la mañana, pero no explicó cuántos drones estaban implicados ni las medidas concretas para su desactivación. Verónica Escobar, representante demócrata de El Paso, declaró que su oficina, la ciudad y el aeropuerto no fueron informados con antelación acerca del cierre.

Manifestó su incertidumbre respecto a que los drones de cárteles mexicanos fueran la causa, porque "eso no es lo que se nos ha comunicado en el Congreso".

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, envió las preguntas a la FAA, mientras que los funcionarios del Pentágono no quisieron opinar sobre las afirmaciones de Escobar.

Escobar expresó en una rueda de prensa: "Pienso que la FAA debe ofrecerle al país y a la comunidad una explicación clara sobre los motivos de este cierre tan repentino y su levantamiento igualmente repentino". Enfatizó que el cierre provocó interrupciones significativas debido a la extensión y duración del área metropolitana de El Paso.

Respecto a esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contradijo el reporte de Estados Unidos sobre la supuesta presencia de drones de cárteles mexicanos en la frontera con Texas. Sheinbaum declaró que no existe evidencia en México de que dichos drones estén vinculados a organizaciones criminales, y aseguró que las acusaciones son infundadas.

Además, señaló que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia constante para evitar cualquier actividad ilícita en el espacio aéreo nacional, y calificó de alarmista la versión difundida por las autoridades estadounidenses.

La mandataria enfatizó que México trabaja en coordinación con Estados Unidos para garantizar la seguridad en la frontera sin generar confusión o pánico entre la población.

