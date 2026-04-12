Perú arranca elecciones presidenciales con 35 candidatos

Este domingo, iniciaron las elecciones generales en Perú para elegir al próximo presidente con una oferta de 35 candidatos.

De acuerdo con los registros, esta amplia gama es la más grande de la historia para elegir al próximo mandatario que llevará el cargo en la administración 2026-2031.

Fiscalía de Perú investiga retraso en llegada del material electoral a centros de votación

El Fiscalía de Perú abrió una investigación por el retraso en la llegada del material electoral en algunos centros de votación de Lima, debido a que llegó tres horas después del inicio de los comicios generales.

En redes sociales, las autoridades dieron a conocer que se abrió una investigacioón para conocer el caso, debido a que se busca garantizar el desarrollo óptimo de la jornada.

"Ante la demora en la llegada del material electoral a diversos centros de votación de distritos de Lima, hecho público por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Ministerio Público realiza las coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el normal desarrollo de la jornada"

El organismo electoral emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material y señaló que llegaría en torno a las 08:00 hora local.

Se apuntó a que esta llegó horas más tarde, registrando una afectación del 0.72%, lo equivalente a 10,336 centros habilitados.

Una de las portavoces del ONPE, Alexandra Velásquez, declaró en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los más grandes de Lima, que el retraso se debía a que miembros titulares de las mesas electorales no se habían presentado. Sin embargo, reconoció que, además, había un problema con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), un programa informático que debían utilizar los miembros de las mesas que estaban intentando solucionar.

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