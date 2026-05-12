Agentes de EUA estuvieron días antes en la fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este martes que agentes extranjeros estuvieron en instalaciones de la dependencia al menos en dos ocasiones previas al operativo en el que se desmanteló un laboratorio de drogas.

De acuerdo con Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía estatal, las investigaciones han permitido identificar la presencia de uno de los presuntos agentes de la CIA dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, incluso portando un arma larga.

La funcionaria precisó que hasta el momento no se ha podido confirmar si dicha arma fue utilizada fuera de las instalaciones o durante el operativo realizado posteriormente.

Detectan interacción con mandos de la Fiscalía

Chávez Villanueva indicó que las indagatorias han permitido detectar un patrón de convivencia entre estas personas y funcionarios estatales.

“Se ha corroborado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la FGE, lo que robustece y permite focalizar la hipótesis inicial planteada en las investigaciones”, declaró.

Como parte de las investigaciones, autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia en las que se observa a cuatro personas vestidas de civil integrándose al convoy del operativo.

Personas no portaban insignias oficiales

Según la fiscal estatal, los individuos identificados no portaban insignias oficiales ni uniforme táctico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Las imágenes muestran además que estas personas acudieron en distintos momentos a las inmediaciones de la fiscalía estatal.

“Se confirma también que dichas personas no portaban uniforme táctico de la AEI ni insignias oficiales de dicha corporación”, agregó la funcionaria.

No obstante, aclaró que hasta ahora no existen elementos que acrediten que hayan participado en funciones de mando, adiestramiento o actividades reservadas a autoridades mexicanas.

Sin respuesta de Estados Unidos

La Fiscalía de Chihuahua informó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta por parte de autoridades diplomáticas estadounidenses respecto a las solicitudes de información sobre la identidad, acreditaciones o situación migratoria de las personas involucradas.

El caso continúa bajo investigación mientras crece la atención sobre la posible participación de agentes extranjeros en operativos dentro de territorio mexicano.

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