Grupos religiosos demandan a Trump por arrestos de inmigrantes

Una coalición de 27 grupos religiosos cristianos y judíos presentó una demanda federal contra la administración de Donald Trump, impugnando una nueva política que permite a agentes de inmigración realizar arrestos en lugares de culto.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Washington, argumenta que esta medida vulnera la libertad religiosa al desalentar a los inmigrantes indocumentados de asistir a servicios religiosos y participar en programas comunitarios.

Por su parte, la administración Trump defiende la norma, asegurando que solo elimina restricciones en la aplicación de las leyes migratorias. Algunos líderes religiosos conservadores respaldan la medida.

"Los lugares de culto son para la oración, no para albergar actividades ilegales", declaró Mat Staver, fundador de Liberty Counsel. Añadió que las iglesias no deben proteger a personas que infringen la ley y que la libertad religiosa no puede ser un pretexto para violar las normas migratorias.

¿Quienes están detrás de la demanda?

Entre los demandantes se encuentran diversas organizaciones religiosas, incluyendo:

Iglesia Episcopal (1.5 millones de miembros).

Unión para la Reforma del Judaísmo (más de 1 millón de seguidores).

Iglesia Presbiteriana (EUA (1.1 millones de miembros).

Iglesia Episcopal Metodista Africana (1,5 millones de miembros).

Asociación Unitaria Universalista y la Iglesia Menonita de EUA, entre otras.

Esta demanda amplía un caso similar presentado en enero por congregaciones cuáqueras y la Cooperativa Bautista.

