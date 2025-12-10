Reporta México más de 150 mil deportados bajo gobierno de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que 152,592 personas han sido deportadas a México desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero.

La gran mayoría, precisó, son mexicanas.

“Desde el 20 de enero, 152 mil 592 personas, 140 mil 706 mexicanas y mexicanos y 11 mil 886 extranjeros”, detalló durante la conferencia matutina.

Solo este martes, añadió, “fueron retornadas 372 personas, 305 mexicanos y 67 extranjeros”.

Protesta diplomática por trato a la comunidad mexicana

La mandataria señaló que el Gobierno federal ya manifestó su inconformidad ante Washington por el endurecimiento de la política migratoria.

“Hemos presentado por vías diplomáticas nuestro desacuerdo por el trato que recibe la comunidad mexicana”, afirmó, al subrayar que las deportaciones han aumentado bajo la nueva administración estadounidense.

Sheinbaum recordó que incluso en los últimos meses del gobierno de Joe Biden las cifras fueron también elevadas.

“Desde octubre, cuando entramos, con la primera parte del presidente Biden, hubo 217 mil 109 deportaciones: 200 mil 540 mexicanos y 16 mil 569 extranjeros”, añadió.

“México Te Abraza”: asistencia para quienes regresan

Ante el volumen de retornos, la presidenta destacó el programa “México Te Abraza”, que busca ofrecer alternativas económicas, atención médica y acompañamiento.

“Más de 814 mil servicios brindados, entre ellos 281 mil 985 raciones de alimentos, 98 mil traslados a comunidades de origen y más de 74 mil tarjetas Paisano”, dijo.

Sheinbaum narró incluso un caso que, dijo, refleja el propósito del programa:

“Una bebé que nació sin un pulmón no fue atendida en Estados Unidos. Su padre fue deportado, trajimos a la mamá y aquí recibió atención del IMSS. Hoy tiene una posibilidad de vida que allá no tenía”, mencionó.

Además, reiteró que su gobierno trabaja para mejorar las condiciones de vida dentro del país.

“La esencia de la Cuarta Transformación es que los mexicanos no tengan que emigrar para vivir dignamente”, sostuvo.

De cara al aumento de llegadas durante la temporada decembrina, la titular del Poder Ejecutivo federal anunció un refuerzo de seguridad.

“La Guardia Nacional tendrá un programa especial para atender cualquier denuncia de las y los paisanos que regresan a pasar las fiestas”, informó.

Con ello, aseguró, se busca garantizar un retorno seguro y una atención digna para quienes vuelven tras ser deportados o para celebrar con sus familias.

