Nuevo León

Manuel Guerra condena maltrato animal tras denuncia en García

Usuarios en redes sociales denunciaron que un hombre presuntamente robaba animales de la calle para agredirlos sexualmente

  • 11
  • Diciembre
    2025

El alcalde Manuel Guerra afirmó que su gabinete colaborará con las autoridades para erradicar los casos de maltrato animal registrados en el municipio de García.

A través de redes sociales, el presidente municipal calificó como "monstruosa" la manera en que el hombre efectúo dichos actos de índole sexual en contra de los caninos afectados.

"En relación a la persona monstruosa quien presuntamente ha abusado sexualmente de algunos animales en García, les comparto que está relacionado con otros múltiples delitos y pasó detenido por nuestra corporación hace algunas horas, he sido cauteloso con la información para evitar que un juez lo regrese a las calles.

He instuido a mi equipo que le demos con todo y que colaboremos plenamente con las autoridades correspondientes para lograrlo." compartió el edil.

Manuel Guerra maltrato animal Garcia.jpg

Además, instó a la ciudadanía a emitir denuncias relacionadas con el maltrato animal, con el objetivo de efectuar "mayor contundencia" en este tipo de casos.

Capturan a hombre acusado de abusar a perros en García

Usuarios de redes sociales denunciaron al acusado de raptar a estos caninos para llevarlas hasta su domicilio y abusaba sexualmente de ellos. 

Captura de pantalla 2025-12-11 113216.png

En la publicación, se menciona que estos animales aparecen muertos días después, en zonas cercanas al lugar donde se efectuaban estos actos.

Por estos hallazgos, ciudadanos exigieron a las autoridades que se efectúen las acciones correspondientes para hacer justicia y detener al presunto agresor.


