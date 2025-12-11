Manuel Guerra condena maltrato animal tras denuncia en García

El alcalde Manuel Guerra afirmó que su gabinete colaborará con las autoridades para erradicar los casos de maltrato animal registrados en el municipio de García.

A través de redes sociales, el presidente municipal calificó como "monstruosa" la manera en que el hombre efectúo dichos actos de índole sexual en contra de los caninos afectados.

"En relación a la persona monstruosa quien presuntamente ha abusado sexualmente de algunos animales en García, les comparto que está relacionado con otros múltiples delitos y pasó detenido por nuestra corporación hace algunas horas, he sido cauteloso con la información para evitar que un juez lo regrese a las calles. He instuido a mi equipo que le demos con todo y que colaboremos plenamente con las autoridades correspondientes para lograrlo." compartió el edil.

Además, instó a la ciudadanía a emitir denuncias relacionadas con el maltrato animal, con el objetivo de efectuar "mayor contundencia" en este tipo de casos.

Capturan a hombre acusado de abusar a perros en García

Usuarios de redes sociales denunciaron al acusado de raptar a estos caninos para llevarlas hasta su domicilio y abusaba sexualmente de ellos.

En la publicación, se menciona que estos animales aparecen muertos días después, en zonas cercanas al lugar donde se efectuaban estos actos.

Por estos hallazgos, ciudadanos exigieron a las autoridades que se efectúen las acciones correspondientes para hacer justicia y detener al presunto agresor.

