Hallan 32 perros muertos por desnutrición en una finca en España

Elementos de la Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Badajoz al oeste de España, que estaban abandonados desde el pasado junio sin agua ni comida.

Las investigacionesd indican que incluso algunos se habrían intentado alimentarse de los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, lo que llegó a causarles la muerte por inanición.

La investigación se centra el propietario del inmueble por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos los canes.

Este hallazgo fue resultado de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ya que la semana pasada encontró indicios de que en una nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Durante la inspección, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones, que presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y se encontraban en diferentes estados de descomposición.

En un comunicado emitido este viernes, el Partido Animalista PACMA ha solicitado que se imponga prisión preventiva sin fianza al responsable de un "crimen atroz, con un altísimo grado de ensañamiento y abandono"

