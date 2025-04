Harvard demanda a Trump por los recortes presupuestarios

La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración Trump este lunes 21 de abril, impugnando la congelación de más de 2,200 millones de dólares en fondos federales para investigación, calificándola de inconstitucional e ilegal.

La universidad alega que las acciones de la administración, que también amenazan con recortes adicionales de 1,000 millones de dólares, violan la Primera Enmienda al imponer restricciones basadas en puntos de vista y eludir los procedimientos legales del Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

"Sin fondos federales, este trabajo se detendrá a mitad de camino, y los investigadores carecerán de los recursos necesarios para terminar los proyectos en curso o para financiar otros nuevos en los numerosos campos que Harvard apoya", afirman en el comunicado.

"Moments ago, we filed a lawsuit to halt the funding freeze because it is unlawful and beyond the government’s authority." - President Alan Garber https://t.co/F65kW4GaL1