Nacional

Gálvez señala a hijo de AMLO por corrupción en Tren Interoceánico

Xóchitl Gálvez pidió a Sheinbaum investigar a fondo el descarrilamiento del tren y denunció presuntos actos de corrupción ligados a Gonzalo López Beltrán

  31
  Diciembre
    2025

La exsenadora y excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, acusó este miércoles al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, de cometer actos de corrupción durante la construcción del Tren Interoceánico, el cual en días recientes se descarriló en Oaxaca, dejando un saldo de 13 muertos y más de 100 lesionados.

Fue a través de un video compartido en su cuenta de X donde la exlegisladora pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “ser muy responsables” con el descarrilamiento, a la vez que pedía investigar “a fondo” los presuntos actos de corrupción “caiga quien caiga”, señalando al hijo del exmandatario morenista como un posible implicado.

“Coincido con la presidenta. Hay que ser muy responsables con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que cobró la vida de trece personas y dejó a más de cien lesionadas. Su responsabilidad como presidenta es que se investigue a fondo los actos de corrupción que ocurrieron durante la construcción de dicho tren. Caiga quien caiga, incluso si se trata de los hijos del expresidente López Obrador”, dijo la excandidata de parte de la oposición en el video.

En la misma publicación, Xóchitl Gálvez señaló que López Beltrán fue asignado por AMLO como el supervisor de la construcción del Tren Interoceánico y del Tren Maya durante su sexenio.

También, la exlegisladora acusó que, en ese momento, un amigo de López Beltrán fungió como proveedor de la construcción del tren y mostró el audio de una supuesta conversación entre el hijo del exmandatario y su conocido, en la que se escucha decir: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, mientras ambos ríen.

La excandidata a la presidencia concluyó su video condenando esta supuesta complicidad y afirmando que este es el momento para que Sheinbaum muestre un posicionamiento firme contra la corrupción.


