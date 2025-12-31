Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
90193955_1acf_4a63_992c_9fe701390b10_0dc4b60b44
Internacional

Los primeros en el mundo: ¡Asia y Oceanía reciben el 2026!

Mientras el sol comienza a avanzar hacia el oeste, Europa y América se preparan para sus propios festejos en busca renovar sus esperanzas

  • 31
  • Diciembre
    2025

El mundo ha comenzado a dar la bienvenida al año 2026 con una mezcla de asombro tecnológico, tradiciones ancestrales y un respetuoso aire de resiliencia ante las tragedias recientes que marcaron el cierre del año anterior.

En China, la celebración fusionó la historia con la modernidad

El estruendo de los tambores tradicionales marcó el inicio del nuevo ciclo, mientras que una impresionante estampida de caballos generados por computadora fue proyectada sobre una sección de la Gran Muralla, simbolizando el avance tecnológico del país ante los ojos del resto de Asia Oriental.

Por su parte, Japón optó por la espiritualidad

Las campanas de los templos resonaron en todo el archipiélago, cumpliendo con el ritual de las 108 campanadas para purificar el alma. Como es costumbre, miles de ciudadanos ascendieron a las cimas de las montañas para presenciar el

7cf7f345-0993-4044-9e78-f4cd3e778e2d.jpg

Hatsuhinode, el primer amanecer del año

No todo fue festividad absoluta. En Hong Kong, el ambiente fue notablemente discreto. La ciudad aún se recupera del impacto emocional de un reciente incendio en un complejo de apartamentos que cobró la vida de 161 personas, lo que llevó a las autoridades y ciudadanos a optar por conmemoraciones más íntimas.

Sídney, Australia

El icónico Puente del Puerto se iluminó con un espectáculo pirotécnico que fue descrito como un acto de "alegría y desafío".

5095d614-6faf-4639-9bcf-5f9fb4619356.jpg

La celebración tuvo lugar apenas tres semanas después de que el país sufriera su peor tiroteo masivo en casi tres décadas, enviando un mensaje de unidad frente a la adversidad.

Como dicta la geografía, los países del Pacífico Sur fueron los pioneros en despedir el 2025 como Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico como como Kiribati y Samoa fueron técnicamente las primeras en cruzar la línea temporal hacia el nuevo año.

Mientras el sol comienza a avanzar hacia el oeste, Europa y América se preparan para sus propios festejos en una jornada que, hasta ahora, refleja un mundo que busca renovar sus esperanzas a pesar de los desafíos del año saliente.

9e019119-5e84-452d-a5cc-ea36fde0e262.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2026_inicia_en_Reynosa_con_multiples_accidentes_viales_f2a2323c5e
2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales
finanzas_aranceles_china_c940509a0a
Se oficializa aplicación de aranceles a productos chinos
AP_25363057325507_2aaecba336
China lanza ejercicios militares alrededor de Taiwán
publicidad

Últimas Noticias

Palo_encebado_cumple_mas_de_40_anos_como_tradicion_en_Reynosa_3dc73aea3b
'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa
Localizan_mas_restos_humanos_en_area_rural_de_Gustavo_Diaz_Ordaz_8adf0cfc13
Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz
2026_inicia_en_Reynosa_con_multiples_accidentes_viales_f2a2323c5e
2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×