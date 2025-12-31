Los primeros en el mundo: ¡Asia y Oceanía reciben el 2026!

El mundo ha comenzado a dar la bienvenida al año 2026 con una mezcla de asombro tecnológico, tradiciones ancestrales y un respetuoso aire de resiliencia ante las tragedias recientes que marcaron el cierre del año anterior.

En China, la celebración fusionó la historia con la modernidad

El estruendo de los tambores tradicionales marcó el inicio del nuevo ciclo, mientras que una impresionante estampida de caballos generados por computadora fue proyectada sobre una sección de la Gran Muralla, simbolizando el avance tecnológico del país ante los ojos del resto de Asia Oriental.

Por su parte, Japón optó por la espiritualidad

Las campanas de los templos resonaron en todo el archipiélago, cumpliendo con el ritual de las 108 campanadas para purificar el alma. Como es costumbre, miles de ciudadanos ascendieron a las cimas de las montañas para presenciar el

Hatsuhinode, el primer amanecer del año

No todo fue festividad absoluta. En Hong Kong, el ambiente fue notablemente discreto. La ciudad aún se recupera del impacto emocional de un reciente incendio en un complejo de apartamentos que cobró la vida de 161 personas, lo que llevó a las autoridades y ciudadanos a optar por conmemoraciones más íntimas.

Sídney, Australia

El icónico Puente del Puerto se iluminó con un espectáculo pirotécnico que fue descrito como un acto de "alegría y desafío".

La celebración tuvo lugar apenas tres semanas después de que el país sufriera su peor tiroteo masivo en casi tres décadas, enviando un mensaje de unidad frente a la adversidad.

Como dicta la geografía, los países del Pacífico Sur fueron los pioneros en despedir el 2025 como Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico como como Kiribati y Samoa fueron técnicamente las primeras en cruzar la línea temporal hacia el nuevo año.

Mientras el sol comienza a avanzar hacia el oeste, Europa y América se preparan para sus propios festejos en una jornada que, hasta ahora, refleja un mundo que busca renovar sus esperanzas a pesar de los desafíos del año saliente.





