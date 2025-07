Hermano de Jeffrey Epstein asegura que 'no se suicidó'

Mark Epstein, hermano de Jeffrey Epstein, ha afirmado en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera este sábado 26 de julio que su hermano no se suicidó y que poseía información perjudicial sobre Donald Trump.

Según Mark, inicialmente aceptó la versión oficial del suicidio en agosto de 2019, pero cambió de opinión tras la autopsia.

Los forenses, incluida la médico Kristin Roman y el patólogo Michael Baden, contratado por la familia, declararon que las lesiones, especialmente una fractura en el hueso del cuello, se asemejaban más a un homicidio por estrangulación que a un suicidio por ahorcamiento.

"La médico forense de la ciudad, Kristin Roman, quien realizó la autopsia junto con Michael Baden en mi nombre (...), declararon que no podían declararlo un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio.

Baden señaló que dichas lesiones son "extremadamente poco frecuentes" en suicidios.

Mark cuestiona la conclusión oficial de suicidio emitida por la jefa forense Barbara Sampson, quien no examinó el cuerpo y no explicó qué pruebas adicionales justificaron su dictamen.

"Y, seamos claros: ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué la llevó a esta conclusión? ¿Fue Bill Barr (entonces fiscal general bajo el gobierno de Trump), quien dijo haber visto el video y que nadie tenía permitido entrar en ese nivel de la prisión, ignorando que había otros 12 reclusos en ese nivel que podrían haber asesinado a Jeffrey? Y hay muchas otras cosas...", argumenta el hermano del financiero.

También critica afirmaciones del exfiscal general Bill Barr, quien dijo que nadie entró al nivel de la prisión donde estaba Jeffrey, ignorando que había otros 12 reclusos presentes.

Mark insinúa que el caso carece de transparencia y sugiere que Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein, podría saber más sobre la información que Jeffrey tenía contra Trump, aunque desconoce si se le preguntará al respecto.

"No sé si le preguntarán. Es interesante que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que Ghislaine tiene muchas razones para mentir, criticando su testimonio incluso antes de que hablara. Pensé: ¿por qué no escuchan antes de juzgar? Creo que estaba preparando el terreno, así que si dice algo perjudicial, puede decir que es mentira. Es todo tan sucio, no es transparente...", señaló.

