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Internacional

Hezbolá no reconoce negociaciones con Israel, ni sus resultados

Considera que entablar un diálogo con Israel supone una 'concesión gratuita, humillante e innecesaria', y alertó de que el Líbano no obtendrá nada 'a cambio'

  • 27
  • Abril
    2026

El grupo Hezbolá afirmó que no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus "resultados", por lo que reiteró su negativa a deponer las armas.

De acuerdo con su líder, Naim Qassem, descartó la importancia de dichas negociaciones, por lo que afirmó que continuarán en defensa de Líbano.

"Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo.

No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa"

Ambos países celebraron dos reuniones para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más

Buscan desarme de Hezbolá, mientras que Líbano espera avanzar en conversaciones

El Estado judío busca en última instancia el desarme de Hezbolá, mientras que el Líbano espera una retirada de las tropas israelíes presentes en el sur del país para avanzar en las negociaciones con representaciones de alto nivel.

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Qassem consideró que entablar un diálogo con Israel supone una "concesión gratuita, humillante e innecesaria", y alertó de que el Líbano no obtendrá nada "a cambio".

"Rechazamos categóricamente cualquier negociación directa, y que quienes ostentan el poder sepan que sus actos no beneficiará ni al Líbano ni a ellos mismos. Lo que el enemigo israelí-estadounidense quiere de ellos no está en sus manos."

También el jefe del movimiento político y armado llamó al Gobierno libanés a que revoque su decisión de ilegalizar las actividades militares.

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El Consejo de Ministros del Líbano ya había encargado al Ejército el desarme del grupo chií el verano pasado, pero el proceso avanzó con lentitud fuera de la franja fronteriza, donde cesaron su actividad de forma voluntaria.


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