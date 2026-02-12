Restaurantes de NL esperan ventas por hasta $260 millones

Con motivo del 14 de febrero, el sector restaurantero de Nuevo León prevé una derrama económica de entre $230 y $260 millones de pesos, consolidando a San Valentín como una de las fechas de mayor impacto para la industria.

Esta cifra representa un incremento de hasta 20% en comparación con un fin de semana regular, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Además, se anticipa una ocupación promedio superior al 90%, con picos de hasta 95% en zonas gastronómicas estratégicas del estado.

El dinamismo esperado posiciona esta celebración entre las cinco fechas de mayor facturación anual para el sector, junto con otras temporadas clave como el Día de las Madres y diciembre.

En este contexto, Kathia Guajardo, presidenta de Canirac en Nuevo León, informó que el ticket promedio por persona será de entre $800 pesos y $1,300 pesos. “El ticket promedio será impulsado por menús especiales, maridajes, experiencias premium y propuestas gastronómicas temáticas”, comentó la líder del sector restaurantero en el estado.

Asimismo, destacó que para 2026 predominan tendencias como experiencias gastronómicas personalizadas, mayor demanda de reservaciones digitales, consumo de propuestas premium y preferencia por productos locales y prácticas sustentables.

También cobran relevancia las celebraciones entre amigos y grupos, ampliando el perfil tradicional de la fecha.

Ante la alta demanda proyectada, Guajardo recomendó realizar reservaciones con anticipación para evitar contratiempos.

Subrayó que el 14 de febrero no solo es una fecha comercial, sino un motor económico que fortalece a miles de familias, empresas y cadenas productivas en Nuevo León.

