Riesgo sanitario por hantavirus continúa siendo bajo: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que el riesgo sanitario por hantavirus continúa siendo bajo, por lo que no existen razones para que el brote se convierta en una gran pandemia.

De acuerdo con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que el riesgo sanitario elevó a cinco la cifra de personas fallecidas y que otros tres casos permanecen bajo sospecha.

También confirmó que el resto de pasajeros del crucero MV Hondius, en donde se confirmó el contagio, permanecen asintomáticos.

Por su parte, la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, afirmó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente a lo antes registrado, debido a que se necesita un contacto estrecho e íntimo para llevarse a cabo.

"Este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora" explicó.

Por su parte, el jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

"Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho. "Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión", agregó el experto.

Investigan viaje ornitológico por el Cono Sur como posible origen del brote

Un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio neerlandés que enfermó en el crucero MV Hondius se investiga como posible origen del actual brote de hantavirus.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, antes de embarcar en el crucero el primero de abril, viajó a "lugares donde está presente la especie de rata conocida por transmitir el virus Andes".

Estas personas perdieron la vida los días 11 y 26 del pasado mes de abril.

Tedros aseguró que la OMS trabaja con las autoridades sanitarias argentinas "para reconstruir los movimientos de la pareja" y agradeció la colaboración de ese país.

"Dada su experiencia y conocimiento sobre el virus Andes, también hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", señaló.

La variante Andes del hantavirus es endémica en algunas zonas de Argentina, y es la única de la que por ahora se han confirmado transmisiones entre humanos, ya con anterioridad al actual brote.

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