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Nuevo León

Cristalean camionetas de MC Davo en centro comercial de Monterrey

Al revisar sus pertenencias, el rapero regiomontano se percató de que faltaba una consola de videojuegos durante la noche de este sábado

  • 29
  • Marzo
    2026

El rapero MC Davo denunció sufrir un robo tipo cristalazo en el que dos camionetas de su equipo resultaron dañadas y una consola de videojuegos le fue sustraída en el estacionamiento de Plaza Real, en Monterrey.

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A través de sus redes sociales, el artista regiomontano detalló que se encontraba en un restaurante cuando uno de sus vehículos le envió una alerta sobre movimiento al interior de la unidad.

Según relata, cuando salió del negocio encontró a ambas unidades -que estaban estacionadas a unos cajones de distancia entre sí- con las ventanillas destruidas.

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Roban consola de videojuegos tras vandalizar camionetas de Mc Davo

Al revisar sus pertenencias, el rapero se percató de que faltaba una consola PlayStation 5.

En el video agrega que tanto él como su staff se encontraban bien tras el robo, e incluso ironiza que el ladrón pasó por alto llevarse un cinturón de marca.

El cristalazo ocurrió durante la noche del viernes en la plaza ubicada sobre la avenida Gonzalitos y Pablo González Garza.

MC Davo finalizó la publicación encomendando a sus seguidores a tener precaución en el sector.


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