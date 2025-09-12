Cerrar X
Internacional

Identifican a Tyler Robinson como presunto homicida de Kirk

Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, fue detenido como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk

  • 12
  • Septiembre
    2025

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El joven fue localizado la noche del jueves cerca del Parque Nacional de Zion, en la ciudad de St. George, tras llegar a un acuerdo con su padre para entregarse.

Robinson fue puesto bajo custodia alrededor de las 23:00 horas locales, según informaron fuentes federales a The New York Times.

La detención ocurrió a unos 400 kilómetros al sur de Orem, donde Kirk fue atacado durante un evento en la Universidad Utah Valley.

El activista recibió un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes, en una dinámica habitual de sus presentaciones públicas.

La confusión inicial llevó a las autoridades a detener a dos personas que fueron liberadas al confirmarse que no estaban vinculadas al crimen.

Perfil del sospechoso y el arma

Medios locales describieron a Robinson como un “buen estudiante”, con imágenes difundidas en redes que lo muestran en ambiente universitario y con armas desde temprana edad.

Los investigadores recuperaron el rifle de cerrojo calibre .30 utilizado en el ataque, un arma comúnmente empleada para la caza.

Tras el asesinato, el FBI difundió imágenes del presunto tirador y solicitó la colaboración ciudadana, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar los motivos del ataque y posibles vínculos de Robinson.


Comentarios

