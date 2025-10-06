Cerrar X
Illinois demanda a Trump por envío de Guardia Nacional

El Gobierno de Illinois presentó este lunes una demanda contra Donald Trump, por desplegar 400 elementos de la Guardia Nacional en Chicago

  • 06
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Illinois presentó este lunes una demanda contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por desplegar 400 elementos de la Guardia Nacional en Chicago, enviados desde Texas para enfrentar las protestas contra las redadas migratorias, tras un incidente en el que la Patrulla Fronteriza disparó a una mujer el sábado.

El fiscal general del estado, Kwame Raoul, argumentó que la Administración Trump “ha excedido su autoridad” al no cumplirse los requisitos legales que permiten federalizar la Guardia Nacional, como invasión, rebelión o falta de aplicación de la ley federal.

“Illinois está llevando a la Administración Trump a la corte por su ilegal e inconstitucional despliegue de tropas militares en nuestro estado”, declaró el gobernador JB Pritzker en redes sociales.

La demanda, presentada ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, también señala al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El estado, donde el 15% de la población es inmigrante, vive crecientes protestas contra las redadas migratorias.

El despliegue se produce tras un episodio en South Side, Chicago, donde agentes federales hirieron a una ciudadana estadounidense. Semanas antes, un inmigrante mexicano murió en un incidente con la policía.

La acción legal ocurre horas después de que una jueza federal bloqueara otro intento de Trump de enviar tropas a Oregón.

El presidente ya había perdido una batalla similar en junio, cuando buscó disponer de 4,000 soldados de California sin aprobación estatal, algo inédito en seis décadas.


