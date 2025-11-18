Cerrar X
Incendio en el suroeste de Japón causa 170 evacuaciones

El incendio comenzó la noche del martes en medio de fuertes vientos cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita y se extendió hacia un bosque

  • 18
  • Noviembre
    2025

Un incendio al suroeste de Japón registrado la mañana de este miércoles (tiempo local) arrasó con un vecindario donde más de 170 personas han sido evacuadas.

El siniestro ha provocado que al menos 170 hogares hayan resultado dañados y un hombre de 70 años fue reportado como desaparecido.

El incendio comenzó la noche del martes en medio de fuertes vientos cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita y se extendió hacia un bosque. Oita se encuentra en la isla de Kyushu, en el sur del país.

Una residente comentó a la Agencia de Noticias Kyodo que huyó rápidamente sin poder llevar consigo muchas de sus pertenencias debido a que el fuego "se propagó en un abrir y cerrar de ojos".

Información en desarrollo...


