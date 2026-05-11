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Internacional

Muertos en tren de Texas habrían sufrido golpe de calor

Una de las víctimas encontradas dentro del contenedor murió por hipertermia o golpe de calor, y se prevé que el resto de las autopsias apunten a la misma causa

  • 11
  • Mayo
    2026

Autoridades federales de Estados Unidos investigan la muerte de seis personas halladas dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Union Pacific, cerca de la frontera con México, en Laredo, en un caso que apunta a un posible episodio de tráfico de personas.

Los cuerpos fueron encontrados este domingo por un empleado de la empresa ferroviaria y, de acuerdo con la médica forense del condado Webb, la doctora Corinne Stern, una de las víctimas, una mujer mexicana de 29 años, murió por hipertermia o golpe de calor, y se prevé que el resto de las autopsias apunten a la misma causa.

La especialista explicó que las víctimas habrían fallecido en menos de ocho horas debido a las condiciones extremas dentro del contenedor.

Stern también indicó que se localizaron identificaciones y teléfonos celulares que sugieren que las personas podrían ser originarias de México y Honduras.

La agencia Homeland Security Investigations confirmó que abrió una investigación por posible tráfico de personas, con apoyo de la policía de Laredo y de los Rangers de Texas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cómo llegaron las víctimas al contenedor ni por qué no pudieron salir.

La tragedia ocurre en un contexto marcado por antecedentes mortales relacionados con el tráfico de personas.

En 2022, 53 migrantes murieron dentro de un tráiler abandonado en Texas, considerado el caso más letal de contrabando de personas en la historia reciente de la frontera sur estadounidense.

 


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