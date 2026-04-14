Incendio en planta de BYD en Shenzhen alarma a China

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este martes en un aparcamiento dentro del complejo industrial del gigante automotriz BYD, ubicado en Shenzhen, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Columna de humo y despliegue de emergencia

El siniestro comenzó alrededor de las 2:48 hora local en un edificio de varias plantas destinado al resguardo de vehículos de prueba y unidades fuera de uso, en el distrito de Pingshan.

🔥 Un incendio se registró en un taller del fabricante de vehículos eléctricos BYD en Shenzhen, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.



El fuego ocurrió en un estacionamiento dentro de un parque industrial, donde se resguardaban vehículos de prueba y… pic.twitter.com/c7bov1lgrL — El Horizonte (@ElHorizontemx) April 14, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la rápida propagación de las llamas, que consumieron una sección considerable del inmueble y generaron alarma entre trabajadores y habitantes cercanos.

Ante la magnitud del incendio, decenas de camiones de bomberos y elementos de seguridad acudieron al lugar para contener el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del complejo, considerado uno de los más importantes centros de producción de vehículos eléctricos en el mundo.

En un comunicado oficial, BYD informó que el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas. La empresa precisó que el área afectada funcionaba como depósito de unidades en fase de prueba o desecho, lo que pudo haber contribuido a la rápida combustión.

Asimismo, la compañía descartó preliminarmente que el origen del siniestro esté relacionado con fallas en baterías y aseguró que el incidente no afectó las operaciones de producción en la planta principal.

El incidente tuvo repercusiones inmediatas en los mercados financieros, donde las acciones del fabricante registraron una ligera caída del 0,6 % tras conocerse la noticia.

Especialistas en seguridad han señalado que los incendios en vehículos eléctricos representan un desafío particular, debido a la dificultad para extinguirlos completamente y al riesgo de reactivación por las características químicas de sus baterías.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incendio, mientras se evalúan los posibles daños materiales y se revisan los protocolos de seguridad en este tipo de instalaciones.

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