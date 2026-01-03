Intervención de EUA en Venezuela: divide posturas globales

La ofensiva militar de EUA en territorio venezolano y el posterior arresto del presidente Nicolás Maduro provocaron una reacción internacional inmediata y fragmentada. En cuestión de horas, gobiernos de América Latina, Europa y otras regiones fijaron postura, revelando una clara línea de fractura entre quienes celebraron la captura, quienes llamaron a una transición democrática bajo observación internacional y quienes condenaron el uso de la fuerza y exigieron el cese de la actividad militar.

Países a favor de la intervención de EUA en Venezuela

Un primer bloque de países expresó un respaldo explícito a la acción de EUA, celebrando el arresto de Maduro como el fin de un ciclo político en Venezuela. En América Latina, Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Costa Rica se ubicaron en este grupo, al considerar que la captura representa una oportunidad para reconfigurar el sistema político venezolano tras años de crisis institucional, económica y humanitaria.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en contraste con la postura oficial del gobierno chileno, respaldó la intervención estadounidense. A este grupo se sumaron Israel, Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, cuyos gobiernos destacaron el impacto político contra un liderazgo al que han señalado por violaciones a los derechos humanos y presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Posturas neutrales y llamados a transición democrática

Un segundo conjunto de países adoptó una postura más matizada. Bolivia, Panamá, Indonesia, Chequia, Dinamarca, Alemania, Austria y Ucrania evitaron celebrar abiertamente la operación militar, pero coincidieron en que el arresto de Nicolás Maduro abre la posibilidad de una transición democrática en Venezuela.

Estos gobiernos subrayaron la necesidad de que el proceso esté acompañado por garantías institucionales, elecciones libres y supervisión internacional, con el objetivo de evitar un vacío de poder o una escalada de violencia interna.

Otro grupo de países que repudiaron políticamente a Maduro, pero insistieron en que cualquier cambio debe ajustarse al derecho internacional, fueron Canadá, Francia, Irlanda, Italia, Lituania y Letonia. Coincidieron en que la salida del mandatario no elimina las dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza por parte de EUA. La Unión Europea, como bloque, adoptó una postura similar.

Países en contra de la intervención militar

En el extremo opuesto, un grupo amplio de países condenó la acción militar de EUA y exigió el cese inmediato de las operaciones. Brasil, México, Colombia y Uruguay coincidieron en que el uso de la fuerza representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas y sienta un precedente para la región.

Cuba, Irán, China y Rusia calificaron la operación como una agresión contra la soberanía venezolana y denunciaron un intento de cambio de régimen por la vía militar. A estas posturas se sumaron Bielorrusia, Guatemala, Malasia, Suiza y Eslovaquia.

En el caso de España, el gobierno combinó una crítica al uso de la fuerza con un rechazo al liderazgo de Maduro, ubicándose en una posición intermedia dentro del debate internacional.

El abanico de reacciones confirma que el arresto de Nicolás Maduro no ha generado consenso internacional. Mientras algunos gobiernos lo consideran una oportunidad para una transición política en Venezuela, otros advierten que la intervención unilateral impulsada durante el liderazgo de Donald Trump abre un debate sobre el orden internacional. El tema se prevé que llegue a foros como la ONU y la OEA en los próximos días.

Comentarios