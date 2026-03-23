Inundaciones dejan a más de 2,000 sin electricidad en Hawái

Más de 2,000 personas continúan sin electricidad en Hawái a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días.

Estas intensas precipitaciones produjeron daños estimados en más de 1,000 millones de dólares, por lo que se emitieron las órdenes de desalojo para más de 5,500 personas al norte de Honolulu.

Hawai'i: of last night’s historic rainfall. Here is the current situation on Waialua Beach Road, where sections are sitting under roughly 3 feet of water!



Over 4,000 told to evacuate Hawaii's Oahu island as officials warn 120-year-old dam could fail. pic.twitter.com/3kWuTl3V6h — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) March 21, 2026

Equipos de rescate continúan con las acciones de evaluación y reparación, mientras que la central energética Hawaiian Electric prevé restablecer el servicio a 2,000 personas más afectadas.

Las precipitaciones continúan y prevén que se intensifiquen desde el noreste de las islas para desplazarse al resto del territorio.

Intensas lluvias inundan calles y carreteras de Hawái

Durante el fin de semana, imágenes y videos en redes sociales difundidas mostraban parte de lo que se vive en la isla, donde el nivel del agua alcanzaba varios centímetros de acumulación.

ATENCIÓN ⛈️

Continúan las fuertes lluvias y graves daños en Hawái 🇺🇸



Imágenes terribles, ayer tras intensas lluvias e inundaciones en Kaimuki, Honolulu.

En Waialua, reportan casas enteras fueron arrasadas durante la noche

Los esfuerzos de auxilio y rescate continúan.

Marzo 20… pic.twitter.com/2eSl55OHOy — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) March 21, 2026

El gobernador Josh Green indicó que el costo de la tormenta podría superar los 1,000 millones de dólares, incluidos daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula.

Sistemas de tormentas invernales conocidos como “Kona lows”, que presentan vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad, han sido responsables de los diluvios de las últimas dos semanas.

La intensidad y la frecuencia de las fuertes lluvias en Hawái han aumentado en medio del calentamiento global causado por el ser humano, según expertos.

Más de 200 personas fueron rescatadas e las crecientes aguas.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, según informó el portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias de la isla de Oahu.

Comentarios