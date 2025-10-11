Investigan explosión en fábrica de municiones en Estados Unidos

Autoridades de Humphreys informó que la explosión registrada en una fábrica de municiones en Tennessee dejó al menos 18 personas desaparecidas, por lo que temen que no haya sobrevivientes.

El sheriff del condado, Chris Davis, informó que los equipos de rescate continúan trabajando en la zona del desastre, aunque reconoció que las probabilidades de hallar a alguien con vida son escasas.

“A medida que avanzamos en las labores, la magnitud de la tragedia resulta aún más devastadora de lo que imaginábamos”, declaró Davis.

Esta explosión ocurrió en las instalaciones de una industria de materiales explosivos y defensa, cuya planta producía y almacenaba municipios de uso industrial y militar desde hace más de tres décadas.

Por medio de un comunicado, el gobernador Bill Lee expresó su solidaridad con las familias afectadas y prometió apoyo estatal para la investigación y la asistencia a la comunidad.

“Esta tragedia golpea el corazón de nuestro estado. Acompañamos en el dolor a quienes han perdido a sus seres queridos”, expresó el mandatario estatal.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional se sumaron a los peritajes para determinar si se trató de un accidente, un fallo de seguridad o una posible negligencia.

Comentarios