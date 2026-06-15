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Internacional

Irán afirma que alto al fuego con EUA desbloqueará fondos

El vocero de la diplomacia iraní indicó que el pacto atribuye a Irán la responsabilidad de garantizar una navegación segura

  • 15
  • Junio
    2026

Irán afirmó este lunes que el acuerdo de paz alcanzado con Estados Unidos contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, mencionó que dichas limitaciones deberán desaparecer tan pronto como se realice la firma oficial del cese al fuego.

“Tan pronto como se firme el memorando de entendimiento, algo previsto para el viernes, estas restricciones deberán desaparecer e Irán tendrá que poder vender petróleo, productos petroquímicos y derivados del petróleo sin ningún obstáculo ni problema”.

Acceso a activos iraníes constituyen cuestiones económicas fundamentales: Irán

Subrayó que el acceso a “los activos iraníes bloqueados o restringidos, junto con la reconstrucción de los daños sufridos, constituyen dos cuestiones económicas fundamentales. 

El diplomático indicó que Estados Unidos “estará obligado” a levantar todas las sanciones, tanto primarias como secundarias, con el fin de permitir la venta de petróleo, sus derivados y productos petroquímicos iraníes.

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Sobre el futuro del estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara el domingo que el acuerdo garantizará un paso “permanentemente libre de peajes” por esa ruta marítima.

Pacto de paz atribuye a Irán la responsabilidad de garantizar una navegación segura: Bagaei

El vocero de la diplomacia iraní indicó que el pacto atribuye a Irán la responsabilidad de garantizar una navegación segura en el estrecho, por lo que su país cobrará por los servicios que preste en ese ámbito.

Insistió en que la soberanía iraní sobre el estrecho “queda plenamente preservada” y aclaró que Teherán no pretende imponer peajes por el mero paso de los barcos, aunque cobrará por los servicios que presten Irán y Omán, como los relacionados con la navegación, la protección medioambiental y los seguros marítimos.

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras tres meses de guerra.

Por su parte, el primer ministro de PakistánShehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano


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