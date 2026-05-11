OMA asegura obras en Aeropuerto de Monterrey listas para Mundial

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) aseguró que las obras de remodelación en el Aeropuerto de Monterrey enfocadas a brindar una mejor experiencia durante el Mundial 2026, van “en tiempo y forma”.

En entrevista con El Horizonte tras participar en el Foro Forbes México: En la Copa de Legado y Oportunidades Monterrey 2026, Ricardo Dueñas, director del grupo que administra la operación del inmueble, señaló que las obras en terminal A están en desarrollo y además viene una expansión adicional de 50% hacia los próximos meses.

“Estamos en tiempo en forma; estamos trabajando en tener toda la tecnología lista, los kioscos, toda la infraestructura necesaria para recibir a todo el tráfico que estamos esperando para el Mundial.

Ahí no termina la expansión, vamos a seguir, traemos un plan muy agresivo de expansión, vamos a crecer la terminal un 50%, estamos invirtiendo en pistas, en plataformas y mucha inversión en sustentabilidad”, explicó.

Mientras tanto señaló que la terminal ya está lista para atender a 16 millones de pasajeros.

Con relación a las rutas en operación dijo que se cuenta con un total de 61 rutas disponibles, de las cuales 24 son internacionales.

“Hace unas semanas inauguramos la ruta a París y el próximo mes vamos a conectar con Madrid por Iberia, ya estamos conectados con Tokio, con Colombia, con Panamá, Estados Unidos y Canadá y la idea es cada vez incrementar el número de frecuencias”, aseguró.

Comentarios