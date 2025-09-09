Cerrar X
iran_qatar_b313a4003b
Irán y Qatar condenan ataque de Israel a líderes de Hamás en Doha

Irán calificó como 'peligroso y criminal' el ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, y denunció una violación de la soberanía de Qatar.

  • 09
  • Septiembre
    2025

El gobierno de Irán calificó este martes como “sumamente peligroso y criminal” el ataque perpetrado por Israel contra líderes del movimiento Hamás en Doha, Qatar. 

Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, afirmó que esta acción constituye “una violación flagrante de todas las leyes y reglamentos internacionales, así como una vulneración de la soberanía y la integridad territorial de Catar”.

Baghaei señaló que el ataque representa una advertencia sobre los riesgos derivados de la “persistente inacción e indiferencia de la comunidad internacional frente a las agresiones y violaciones de la ley cometidas por el régimen israelí en Palestina ocupada y la región de Asia Occidental”.

Qatar inicia investigación

Por su parte, Qatar confirmó que Israel atacó “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha” y anunció la apertura de una investigación “al más alto nivel” sobre lo que calificó de “cobarde ataque”.

El comunicado catarí precisó que la agresión afectó edificios residenciales que albergaban a miembros del buró político de Hamás, aunque no identificó a los afectados.

Cabe mencionar que Irán es uno de los principales aliados de Hamás. En julio de 2024, Israel mató al líder político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, durante un ataque en Teherán, lo que intensificó la tensión regional y reforzó la preocupación por nuevas escaladas en Medio Oriente.


