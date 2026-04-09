Rescatan a tres senderistas extraviados en Cerro de la Silla

Durante la noche del miércoles, un operativo de rescate movilizó a cuerpos de auxilio en el municipio de Guadalupe, luego de que tres jóvenes fueran reportados como extraviados en el Cerro de la Silla.

El reporte inicial se registró alrededor de las 21:42 horas, cuando se alertó que dos hombres y una mujer habían perdido la ruta mientras descendían del Pico Norte, luego de haber iniciado su trayecto de bajada cerca de las 17:00 horas.

De acuerdo con la información proporcionada, los senderistas, identificados como Fátima Anahí Saucedo Martínez, de 19 años, Cristopher Emmanuel Jerez, de 18, y Javier Esparza, de 19, no presentaban lesiones, sin embargo no lograban ubicarse para continuar su descenso de manera segura.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado iniciaron el ascenso al filo de las 23:20 horas, internándose en la zona montañosa para tratar de ubicar a los jóvenes, quienes permanecían en el área del Pico Norte.

Las labores de búsqueda se extendieron por varias horas y se vieron complicadas por las condiciones climatológicas, debido a la presencia de lluvia, así como por la escasa iluminación en el sitio. No obstante, los rescatistas lograron establecer contacto con los tres senderistas y posteriormente procedieron a su extracción.

Los jóvenes fueron descendidos a una zona segura, donde recibieron atención por parte del personal de auxilio, confirmándose que se encontraban en buen estado de salud, sin requerir traslado hospitalario. El operativo culminó cerca de las 04:00 horas.

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