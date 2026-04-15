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Internacional

Israel ataca 200 supuestos sitios de Hezbolá en Líbano

El Ejército de Israel mantiene al menos cinco divisiones desplegadas para llevar a cabo la invasión del sector meridional del Líbano

  • 15
  • Abril
    2026

Israel afirmó este miércoles que atacó más de 200 supuestas infraestructuras pertenecientes al grupo Hezbolá, hacia el sur de Líbano.

De acuerdo con un comunicado del Ejército de Israel, se reportó dicha agresión masiva en contra de aquellos a quienes considera "terroristas".

"En las últimas 24 horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron más de 200 lugares de infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano: incluyendo lanzaderas y terroristas", aputó.

Entre los objetivos de las fuerzas armadas había 20 lanzaderas de cohetes, "incluyendo las utilizadas recientemente para disparar hacia el Estado de Israel".

Israel mantiene invasión terrestre con al menos cinco divisiones

Israel mantiene la invasión terrestre en el sur libanés, donde también las tropas apostadas en el sureste del país destruyeron una lanzadera y misiles antitanque, además de otras armas, según otro comunicado del Ejército.

Hasta ahora, Israel tiene cinco divisiones desplegadas para llevar a cabo la invasión del sector meridional del Líbano.

Estos bombardeos y operaciones terrestres se produjeron de forma paralela a las conversaciones entre Israel y el Líbano en Washington para el alto el fuego, con el desarme del grupo chií como el principal objetivo israelí.

Israel y Líbano inician primeras negociaciones en 30 años

Israel y Líbano iniciaron este martes con las negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en Washington D.C., Estados Unidos.

En presencia del secretario de EstadoMarco Rubio, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron para establecer as primeras conversaciones directas en más de 30 años.

 

 

Aquí te presentamos la nota completa: Israel y Líbano inician primeras negociaciones en 30 años

 


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