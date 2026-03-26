Israel bombardea fábricas de misiles en Irán en nueva ofensiva

La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, recogió un comunicado del Ejército este viernes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes", aseveraron las fuerzas armadas.

Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con Pakistán mediante, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos.

"Las FDI atacaron lugares e infraestructuras utilizadas por el régimen terrorista iraní para producir armas, principalmente misiles balísticos", reza el comunicado castrense.

"En el oeste de Irán, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia militar, atacó varios objetivos relacionados con la potencia de fuego del régimen terrorista iraní", continúa, situando entre ellos "lanzaderas" y "lugares de almacenamiento de misiles".

Además de bombardear Teherán, el Ejército de Israel anunció haber atacado la "principal instalación para la producción de misiles y minas" operada por el régimen iraní en la ciudad de Yazd (centro).

"Las instalaciones se utilizaron para la planificación, el desarrollo, el montaje y el almacenamiento de misiles avanzados destinados a ser lanzados desde plataformas de crucero, submarinos y helicópteros contra objetivos marítimos tanto móviles como fijos", recoge otro comunicado castrense.

El lugar, afirma el Ejército, es donde la Armada iraní desarrollaba la mayoría de sus misiles y minas.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando los situaron en 1.230.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra han muerto al menos 3,268 personas, entre ellas 1,443 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, en colaboración con el grupo chií libanés Hizbulá, a 18 personas. A ellas se suman además cuatro mujeres palestinas fallecidas por el impacto de un explosivo durante un ataque iraní en Cisjordania

Comentarios