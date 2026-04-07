Israel bombardea mezquita en Líbano y alega presencia de Hezbolá

Este martes, el ejército de Israel realizó un ataque en contra de una mezquita al sur del Líbano, alegando que miembros de Hezbolá la utilizaban como un escondite.

A través de un comunicado, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó que el ataque se llevó a cabo "inmediatamente" después de que se identificara a miembros de la milicia.

"Se encontraban apostados en una mezquita de la zona. Inmediatamente después de su identificación, las fuerzas neutralizaron a los terroristas y destruyeron el recinto para eliminar la amenaza", dijo el portavoz de la FDI.

En el documento también se agrega que las FDI ubicaron a otro "terrorista" que disparaba desde un edificio contra sus fuerzas en la parte meridional del país de los cedros, territorio invadido por Israel en el marco de esta nueva guerra con Irán y Hezbolá por "motivos de seguridad", y que también fue muerto.

"Se localizaron también numerosas armas utilizadas por los terroristas de la organización para avanzar en sus rutas terroristas. Entre las halladas se encontraban explosivos, diversos tipos de armas, cargadores y más", concluyó el comunicado del portavoz.

El recuento de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde su inicio hace más de un mes continúa aumentando y se elevó este lunes a 1,497, entre ellos 130 niños, y el de heridos a 4,639, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

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