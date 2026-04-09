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Internacional

Líbano busca sobrevivientes tras sufrir el ataque más mortífero

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin aviso previo mataron a más de 200 personas

  • 09
  • Abril
    2026

Luego de sufrir uno de los ataques más mortíferos reportados desde el inicio de conflicto en Medio Oriente, Líbano continúa con los operativos de búsqueda para encontrar posibles sobrevivientes tras la ola de violencia sufrida este miércoles.

El presidente el Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que la continuidad de los ataques israelíes contra el Líbano acarrearía los costos.

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El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin aviso previo mataron a más de 200 personas e hirieron a más de 1,000.

Los ataques israelíes continuaron el jueves contra el sur de Líbano.

Israel también indicó que en los bombardeos murió Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbolá, Naim Kassem.

El portavoz de la Defensa Civil libanesa, Elie Khairallah, declaró que durante la noche encontró con vida a una mujer herida bajo los escombros en el barrio costero de Ain Mreisseh, y que un hombre fue rescatado vivo en su edificio de apartamentos colapsado en los suburbios del sur.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu afirmó que los ataques continuarían “con fuerza, precisión y determinación”.

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El ejército de Israel ha acusado a miembros de Hezbolá de salir de las principales zonas de influencia del grupo en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, y de mezclarse en áreas civiles.

Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

Líbano elevó la cifra de víctimas a 254 muertos y 1,156 heridos tras la oleada de bombardeos israelíes perpetrados contra diferentes zonas de su territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, estas cifras se concentraron tras las operaciones de rescate, así como la recuperación de los cuerpos reportada en las zonas afectadas.

Aquí te presentamos la nota completa: Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

 

 

 


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