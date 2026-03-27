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Internacional

Influencia de Evo Morales queda reducida a una gobernación

Estos resultados confirman el cambio de ciclo político que vive el país, lejos de las mayorías absolutas y el amplio apoyo que el movimiento cosechaba hace años

  • 27
  • Marzo
    2026

La influencia del expresidente Evo Morales quedó reducida a tan solo un departamento central de Cochabamba, histórico bastión del "evismo" en Bolivia.

Leonardo Loza, único evista victorioso en las urnas

Esto se corroboró luego de que su candidato a gobernador en las elecciones regionales se llevara la victoria. El exsenador Leonardo Loza acaparó las urnas al registrar más del 92 % de los votos de los comicios celebrados el domingo.

Con el partido Alianza Unidos Por los Pueblos, Loza consiguió ganar la gobernación en primera vuelta al sumar al menos 391,612 votos, igual a 40.05%, cuando se han computado un 92.69% de los sufragios.

La votación de Loza supera en casi 17 puntos al candidato Sergio Rodríguez, de Autonomía para Bolivia APB-Súmate, que consiguió al menos 231,102 votos.

Estos resultados confirman el cambio de ciclo político que vive el país, lejos de las mayorías absolutas y el amplio apoyo que el movimiento cosechaba en varias regiones en tiempos de Morales.

Evismo lejos de gobernar alguna de las principales ciudades

Este año, la votación a favor de la fuerza A-UPP impulsada por Morales también estuvo lejos de las principales opciones en cuanto a los municipios en las diez principales ciudades del país.

Incluso, en Cochabamba, en la provincia del Chapare, donde los municipios eran tradicionalmente 'evistas', la fuerza articulada por Morales ganó la alcaldía de Villa Tunari, pero perdió en Colomi y en Sacaba.

A pesar de recorrer las calles más transitadas de Bolivia, el exmandatario no logró ratificar su poder.

Evo Morales reaparece tras más de un mes de ausencia en Bolivia

Tras un mes sin realizar actos públicos, el expresidente Evo Morales reapareció este jueves en un evento en su bastión sindical por las calles de Bolivia.

De acuerdo con imágenes, el exmandatario recorrió las vialidades más transitadas sobre un tractor, con dirección al estadio "Hugo Chávez Frías", donde presentará a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales que contenderán el próximo 22 de marzo.

Te recomendamos: Evo Morales reaparece tras más de un mes de ausencia en Bolivia

 

 

 


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