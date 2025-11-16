Presidencia de Chile se definirá en una segunda vuelta

La carrera por la presidencia de Chile entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast tendrá una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

Y es que, de acuerdo con los resultados preliminares por parte del Servicio Electoral, la exministra de Gabriel Boric obtuvo el 26.4% de los votos, mientras que el exdiputado de ultraderecha logró un 24.4%.

Estos resultados son incluso más ajustados que los que se pronosticaban en los sondeos previos a la velada electoral, en los cuales Jeannette Jara salía victoriosa por encima del 30%.

La sorpresa de las elecciones fue el populista de derechas Franco Parisi, que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Paralelamente, la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, se encuentra en cuarto lugar y es la única que ya ha salido a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, ha dicho que felicitará a Kast en persona, aunque se resiste a pedir públicamente su apoyo.

Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

