Cerrar X
8f03af6c69915db1ddccb30b48e0a5d6114ad25f_2610ce7a92
Internacional

Presidencia de Chile se definirá en una segunda vuelta

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Kast encabezarán el balotaje tras resultados preliminares y el sorpresivo avance de Franco Parisi

  • 16
  • Noviembre
    2025

La carrera por la presidencia de Chile entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast tendrá una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

Y es que, de acuerdo con los resultados preliminares por parte del Servicio Electoral, la exministra de Gabriel Boric obtuvo el 26.4% de los votos, mientras que el exdiputado de ultraderecha logró un 24.4%.

Estos resultados son incluso más ajustados que los que se pronosticaban en los sondeos previos a la velada electoral, en los cuales Jeannette Jara salía victoriosa por encima del 30%.

La sorpresa de las elecciones fue el populista de derechas Franco Parisi, que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Paralelamente, la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, se encuentra en cuarto lugar y es la única que ya ha salido a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, ha dicho que felicitará a Kast en persona, aunque se resiste a pedir públicamente su apoyo.

Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T124200_502_b91871653b
Milei asistirá al sorteo del Mundial 2026; Trump lo invitó
AP_25320429015181_8f937f2477
Chile elige este domingo presidencia y legisladores
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T105458_816_14fc72667a
Dua Lipa emociona a Chile con cover de Mon Laferte
publicidad

Últimas Noticias

G5_1wl_AWUA_Aipif_a293e6beda
Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG
d46dc5e8_41fb_41e5_99ca_a363e6a02010_feecf82371
Más de 3 mil sampetrinos participan en desfile de la Revolución
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T135100_335_70ca447d72
Louvre cierra galería por fragilidad en vigas del edificio
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
publicidad
×